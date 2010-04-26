Янукович только с четвертого раза уговорил Россию остаться в Крыму

Россия согласилась подписать соглашение о пролонгации пребывания Черноморского флота в Крыму с четвертого раза.

Об этом рассказал журналистам лидер фракции ПР Александр Ефремов.

"Когда две стороны на протяжении трех недель вели очень серьезные переговоры, то российская федерация совсем не хотела соглашаться на наше предложение, и сначала три раза даже серьезно не рассматривала вопрос продолжения пребывания ЧФ в обмен на снижение цены на газ", -цитирует Ефремова "Украинская правда".

"И лишь когда в четвертый раз прозвучало это предложение, они призадумались, и наконец пошли на подписание данного соглашения", - сказал регионал.

Таким образом, по мнению Ефремова, те люди, которые вели переговоры, "не только не нарушили национальные интересы государства, а они проявили все свое умение и весь свой профессионализм для того, чтобы подписать соглашение, по которому мы ничего никому не отдаем, поскольку оно уже действует".

"Но в течение следующих лет мы будем получать дополнительные деньги для решения проблем государства", - добавил регионал.

По словам Ефремова, на протяжении переговоров Россия поднимала вопрос о сотрудничестве в авиастроении и управления украинской ГТС.

"Но мы не пошли на это, так как считаем, что ГТС - это курица, которая несет золотые яйца, и страна должна принимать участие в транспортировании газа из России в Европу", - добавил депутат.