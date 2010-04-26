Партии регионов напоминают, что законы в Украине еще никто не отменял

Народный депутат Украины от БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, подписывая соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Украине, нарушил Закон "О международных договорах Украины".

Как сообщается на официальном сайте лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, об этом С.ПАШИНСКИЙ заявил накануне в эфире “5 канала”.

"Хочется это Партии регионов или нет - в Украине есть законы, их никто не отменял. Один из них называется "О международных договорах Украины". И там абсолютно четко прописана процедура пролонгации действующих международных соглашений. Я процитирую: международные соглашения Украины продлеваются на основании норм самого международного соглашения. В действующем договоре о базировании Черноморского флота четко прописана процедура: если в 2016 году ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то он автоматически продлевается на пять лет. Подписав эти соглашения - это прямое нарушение закона", - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

Справка УНИАН. Закон Украины "О международных договорах Украины" вступил в силу 3 августа 2004 года. Согласно статье 4, предложения относительно заключения международных договоров Украины подаются Министерством иностранных дел Украины после проведения Министерством юстиции Украины правовой экспертизы о соответствии проекта международного договора Конституции и законам Украины.

Статья 20 Закона предусматривает, что "международный договор Украины может быть пролонгирован в соответствии с условиями, определенными самим международным договором".