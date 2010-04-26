Балога: Тимошенко нужно было остановить, чтобы она поняла

Экс-руководитель секретариата президента Виктор Балога считает, что лидера БЮТ Юлию Тимошенко "нужно было остановить".

Об этом он заявил в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi

"Если бы был сделан выбор украинским обществом в пользу Тимошенко, она бы ничего в этой жизни не поняла. Ее нужно было остановить, чтобы все-таки она посмотрела налево, на партнеров, с которым работала, направо, с кем работала", - отметил Балога.

"И что ей ближе к душе - Симоненко, которого она использовала последние два года, Мороз, когда он был парламенте, или все же вот те осколки, которые собрались и все стали большими", - сказал он, добавив, что имеет в виду "Нашу Украину" и БЮТ.

"Когда говорят, что из "Нашей Украины" кто-то перебежал в Партию регионов, то это перебежчики, а когда перебегают в БЮТ, то это патриоты. Эти двойные стандарты, они неправильны", - считает экс-глава секретариата.

Кроме того, Балога заявил: "Ющенко объединял Украину теоретически. Он хотел этого. Я в это верю. Он действительно этого хотел, но он этого не сделал. Янукович на практике начал разъединять Украину".

Украинская правда