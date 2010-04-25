Тимошенко отказалась идти на "дуэль" с Герман

Юлия Тимошенко не будет принимать участие в эфире на Первом национальном в воскресенье вместе с Анной Герман.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь лидера БЮТ Марина Сорока.

"Это провокация. Юлия Владимировна не пойдет ни на какие эфиры с Анной Герман. Действительно, в пятницу вечером нам предложили, Первый национальный прислал письмо с предложением, чтобы Юлия Владимировна приняла участие в эфире с госпожой Герман", - подчеркнула она.

"Но сразу, как мы получили письмо, мы сказали, что наша политическая сила на этот эфир, касающийся свободы слова, ситуации со свободой слова, делегирует Олега Ляшко", - сказала Сорока.

По словам пресс-секретаря Тимошенко, "Ляшко обязательно придет на Первый национальный в эфир".

"Хотя Юрий Громницкий (ведущий программы "Точка зрения", на которую были приглашены Тимошенко и Герман) мне звонил и сказал: ну если госпожа Юлия Владимировна не идет в эфир, то мы отказываемся от этого предложения и будем проводить эфир в обычном режиме", - рассказала она.

"Зачем сейчас эта провокация продолжается - я не знаю. Это, наверное, нужно госпоже Герман, чтобы попытаться хотя бы на один сантиметр подняться до уровня рейтинговых политиков", - сказала Сорока.

По ее словам, "Юлия Владимировна охотно примет участие в эфире на Первом национальном вместе с Виктором Федоровичем Януковичем".

На уточняющий вопрос, почему именно Тимошенко отказалась принять участие в программе, Сорока ответила: "Потому что госпожа Герман еще не достигла такого уровня, как Юлия Владимировна, чтобы дебатировать с ней".

Как известно, ранее пресс-служба Первого национального сообщила, что в воскресенье в 19:00 в программе "Точка зрения" примут участие заместитель главы администрации президента Анна Герман и лидер БЮТ Юлия Тимошенко.