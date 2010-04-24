США может держать базы в Германии, а Россия - в Крыму

Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что пребывание Черноморского флота России в Севастополе не ограничивает суверенитет Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Почему, например, мы должны считать, что нахождение российского флота в Севастополе каким-то образом ограничивает наш суверенитет и влияет на принятие нами каких-либо решений, если так не считают жители Польши, которые просят развернуть у себя американские базы ракетной обороны, если так не считают жители Германии, где уже 60 лет размещены американские военные базы. Так не считают жители других стран, где размещены иностранные военные базы, которые не вмешиваются во внутренние дела суверенной страны. Поэтому давайте говорить с экранов правду", - заявил Н.АЗАРОВ.