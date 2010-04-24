Богатырева: Москва не хотела отказываться от "подарка Тимошенко"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что без соглашений с Россией о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму в обмене на снижение цены на газ правительство не могло принять сбалансированный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала “Украина”.

“Его невозможно было принять при таких ценах на газ. Поэтому проводился ряд консультаций, чтобы принять сбалансированный бюджет», - сказала секретарь СНБО.

По ее словам, Россия в 2009 году получила подарок от Украины в виде газовых контрактов, подписанных тогдашним премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Москва не хотела отказываться от такого «подарка».

«Согласились только на основании договора 1997 года, где все увязано с Черноморским флотом», - сказала секретарь СНБО.

Она также подчеркнула, что договор о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе не предусматривает отчуждения украинской территории либо расширения территории, на которой будет базироваться российский флот.