Огрызко: готовятся меры, которые сделают невозможной ратификацию

Владимир ОГРЫЗКО выражает сомнение в том, что власти удастся легко протащить через украинский парламент соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины заявил в интервью УНИАН, комментируя соглашение, подписанное в Харькове 21 апреля президентами Украины и РФ Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

По словам В.ОГРЫЗКО, у него создается впечатление, что сегодняшнее руководство Украины не может до конца понять свою внешнеполитическую стратегию. И то, что происходит, является проявлением того, «как власть пытается делать какие-то движения, но они настолько несуразные, что, в итоге, мы будем иметь немалые внешнеполитические провалы».

В.ОГРЫЗКО отмечает, что власть избрала какой-то унизительный вариант для украинцев, выбирая между чем-то и чем-то.

“Я неоднократно слышал заявления от сегодняшнего руководства, что Украина должна быть “мостом между Востоком и Западом”, и что В.ЯНУКОВИЧ хочет “вмонтировать” Украину между США, ЕС и Россией. Это встраивание как раз и является основой того курса, который, в итоге, приведет к потере Украиной своего международного, политического лица, когда мы из субъекта международных отношений превращаемся в объект”, – говорит экс-министр. И последние действия власти являются подтверждением того, что этот курс “идет на уничтожение Украины как субъекта международного права в международных отношениях”.

“Вспомните лишь, что состоялось в Вашингтоне, когда абсолютно безосновательно, без каких-либо требований со стороны международного содружества, без всяких правовых обязательств власть собственноручно отдала то, что крайне необходимо для Украины как с научно-технической точки зрения, так и военно-политической. (Речь идет о том, что 12 апреля в Вашингтоне В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана – УНИАН). А теперь власть, фактически, отдала под управление российской власти часть украинской территории на будущие 25 лет. Мы еще не завершили предыдущий договор о ЧФ, а уже планируются вещи еще на 25 лет», – заметил экс-глава МИД Украины.

«Тезис, который нам сегодня навязывают из Москвы, что, мол, ЧФ будет исполнять роль важного фактора безопасности в общеевропейском масштабе – ложь, потому что такой безопасности не существует. Это фантазия! Потому что Европа ее не поддерживает. Об этом Генеральный секретарь НАТО неоднократно говорил», – отметил В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ с Д.МЕДВЕДЕВЫМ “вообще соединили в одном договоре несовместимые вещи. Казалось бы, какое отношение имеют соглашения о ЧФ к соглашениям о газе. Нам предложили какой-то непонятный бартер экономики на национальные интересы. То есть украинская власть превратила национальные интересы в какую-то разменную фишку в своих, подчеркиваю, своих экономических интересах”.

“Но я убежден в том, что украинская общественность и оппозиция не позволят, чтобы такие соглашения вступили в силу. У меня есть большие сомнения, что этой власти удастся легко протащить это соглашение через украинский парламент. Знаю, что планируются мероприятия, которые сделают невозможным такие вещи”, – сказал экс-министр иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.