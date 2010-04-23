Ющенко раздумывает, стоит ли ему во вторник стоять под стенами ВР

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет преждевременными разговоры об объединении оппозиции, но выступает за координацию действий для сопротивления харьковским договоренностям президентов Украины и России об условиях базирования Черноморского флота в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что сегодня противоречия, существующие между оппозиционными силами, не позволят им объединиться. По его словам, сегодня даже вряд ли удастся собрать за одним столом представителей разных оппозиционных сил.

В то же время он считает, что оппозиция может договориться о совместном плане действий на 27 апреля - день ратификации соглашения Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА - для недопущения его ратификации.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что самую значительную роль в этом сопротивлении должны сыграть общественность и журналисты. По его мнению, сегодня нужно приспустить партийные флаги и поднимать общественность. Он также считает, что нация должна понять, что «харьковский сговор» - это лишь первый пункт многоходовки по «сдаче национальных интересов», за которыми пойдут договоренности в сфере атомной энергетики, авиапроме, в сфере приватизации. «Речь идет о капитуляции, и у нас есть еще несколько дней, когда мы можем остановить эту наглость», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что харьковские договоренности игнорируют национальные интересы, поскольку нельзя ставить на одну чашу весов вопрос национальной безопасности и коммерческие выгоды.

«Это скатывание в Малороссию, которую будет возглавлять малоросский генерал-губернатор», - сказал В.ЮЩЕНКО, в очередной раз подчеркнув, что продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Украине является прямым нарушением Конституции, а также закона о принципах внешней и внутренней политики, который предусматривает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство.

В.ЮЩЕНКО назвал «военной оккупацией» решение о продлении пребывания Черноморского флота РФ. В то же время он убежден, что этого «харьковского сговора» не было бы, если бы в январе 2009 года не было «московского сговора», когда тогдашний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО совершила «экономическое предательство Украины, подписав невыгодные для нашего государства контракты».

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО заявил о готовности координировать свои действия с Ю.ТИМОШЕНКО по недопущению ратификации харьковских соглашений. В то же время он отметил, что не хочет превращения акции протеста под стенами парламента в шоу, на которое будут свезены люди.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня является очень странной позиция международного сообщества и, в частности, европейских политиков. Поэтому он считает, что с ними нужно встречаться и приводить те аргументы, которые вынудят их внимательнее взглянуть на харьковские договоренности.

«Мы ("Наша Украина" – УНИАН) будем все делать, чтобы заблокировать решение в парламенте», - сказал В.ЮЩЕНКО, высказав мнение, что вряд ли это удастся сделать, поскольку большинство, которое было сформировано в неконституционный способ, проголосует «руками-ногами».

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО считает, что это не может стать причиной отказа от борьбы вплоть до денонсации вышеупомянутых соглашений. По его мнению, это борьба не на один день, а на месяцы.

Также В.ЮЩЕНКО не исключил, что придет под стены парламента 27 апреля, если его присутствие там будет целесообразным. «Я буду там, где это будет больше всего нужно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля Верховная Рада Украины и Госдума РФ одновременно ратифицируют соглашение по ЧФ России.