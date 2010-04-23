В ЕЦ советуют Януковичу не разводить чудо-водоросли

Заместитель председателя «Единого центра», народный депутат от НУ-НС Виктор ТОПОЛОВ убежден, что получение дешевого российского газа не решает проблему энергозависимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пре-службі «Единого центра», об этом он заявил, комментируя договоренности между Россией и Украиной по уменьшению цены на газ.

По словам В.ТОПОЛОВА, более дешевая цена газа сегодня не решает проблем Украины в будущем. По его убеждению, украинской власти стоило бы заниматься, в первую очередь, не бартером, а сосредоточиться на том, как уменьшить энергозависимость страны.

Он отметил, что показатель энергоемкости ВВП Украины составляет 0,5 килограмма нефтяного эквивалента на 1 доллар США. При этом в Японии этот показатель равен 0,11, в Великобритании - 0,14, Германии и Франции - 0,18, а в России - 0,47 килограмма.

«О какой энергоэффективности можно говорить, если расходы энергоресурсов на производство стали, аммиака, цемента, стекла в Украине в 1,5-2,5 раза превышают показатели стран ЕС. Среднее значение КПД отечественных ТЭС составляет 30%, а расчетный ресурс работы отработали 92% энергоблоков», - отметил В.ТОПОЛОВ.

По мнению народного депутата, для решения вопроса энергетической зависимости власти не нужно разводить чудо-водоросли или искать источник неисчерпаемой энергии. В.ТОПОЛОВ подчеркнул, что есть три основных шага, которые могут помочь Украине уменьшить энергетическую зависимость. Первый, по его словам, - это уменьшение использования традиционных энергоресурсов и замена их альтернативными видами топлива. Он отметил, что вопрос введения энергоменеджмента и энергоаудита уже давно стал частью проектов по оптимизации потребления энергоресурсов стран ЕС, Японии, США, и без этих ключевых понятий строить современную промышленность невозможно.

Второй шаг, добавил народный депутат, - это увеличение добычи собственных полезных ископаемых. По словам В.ТОПОЛОВА, в Украине неразведанные углеводородные ресурсы составляют около 25 млрд. тонн условного топлива, и это серьезный аргумент для наращивания собственной добычи энергоресурсов.

Третье направление, требующее решения, по убеждению народного депутата, - это диверсификация источников поставок. “Украина наработала большую базу проектов поставок энергоносителей из других стран. Реализации хотя бы одного из них создает более благоприятные условия для переговоров», - уверен В.ТОПОЛОВ.

По убеждению народного депутата, если власть не вынесет уроков из газовых переговоров 2009-2010 годов, очень быстро в ее руках не останется никаких козырей для переговоров с поставщиками энергоносителей. «В условиях рыночной экономики никто ничего просто так не дарит. И результаты харьковских договоренностей являются тому подтверждением. Проблема в том, что в Украине не так много объектов, которые могли бы удовлетворить аппетиты газопоставщиков», - считает В.ТОПОЛОВ.