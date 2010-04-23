Янукович продолжает «переманивать» к себе оппозиционеров?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает «переманивать» в свою команду оппозиционеров – «заманчивые предложения» сделаны бывшему первому заместителю главы Секретариата Президента Украины Александру ШЛАПАКУ, «правильные подходы» ищут к экс-вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Левый берег».

В статье «Перерождение» ЛБ отмечает, что Андрея ПОРТНОВА (ныне – заместитель главы Администрации Президента – УНИАН) В.ЯНУКОВИЧ сманил от Юлии ТИМОШЕНКО одним из первых. Прельстившись, очевидно, статус-кво, которое Андрей Владимирович за годы обеспечил себе в профессиональной среде. Причем качество его не вызывает сомнений ни у «бело-голубых», ни у «сердечных».

«Заманчивые предложения, по информации ЛБ, уже сделаны г-ну ШЛАПАКУ (причем сразу несколько, из-за чего он все еще затрудняется определиться); «правильные подходы» ищут к донецкому по рождению, но пока не по убеждению – НЕМЫРЕ (одному из немногих действительно ценных спецов, оставшихся у ТИМОШЕНКО)».

«Наличие подобных «мозгов» сослужит хорошую службу любой команде. Точнее – стране, временно нанимающей на службу ту или иную команду. А стране-то, по большему счету, все равно, какую политическую доктрину исповедуют ее слуги – кадровые чиновники. Тем более что с момента вступления на госслужбу исповедовать какую-либо доктрину они прекращают. Следить за этим – задача главного «наймыта», также рекрутированного на пятилетку, – ЯНУКОВИЧА».

«Успех его как главы государства (читай: вероятность повторного переизбрания) напрямую зависит от умения подбирать кадры, - отмечает ЛБ. - Кадры, которые сами решают все, а не те, за которые решать и думать приходится ему. Больше подобных кадров – выше шансы на успех».