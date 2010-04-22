Украина может отменить соглашение по ЧФ еще до 2017 года

Украина в случае прихода к власти новых политических сил может отменить подписанное вчера соглашение с Россией о продлении базирования Черноморского флота РФ еще до завершения действующего соглашения до 2017 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Аналитик подчеркнул, что каждое государство является суверенным и может расторгать ранее подписанные договоры, отметив, что большие трудности с расторжением возникают только с договорами, определяющими границы.

А.ШЕПТИЦКИЙ назвал «символическим жестом” согласие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продлить пребывание ЧФ России в Крыму на 25 лет, отметив, что даже до окончания в настоящее время действующего соглашения в Украине «может многое измениться».

Эксперт признал, что в политическом плане эта новость очень досадна для сторонников европейской интеграции Украины, к которым принадлежит Польша, но на практике она не будет иметь значительного влияния на отношения Украины с ЕС и НАТО.

По его словам, из-за договоренностей по флоту, с которыми завязаны также газовые дела, могут пострадать только проекты энергосбережения, которые должны были реализовываться совместно с Европейским Союзом.

А.ШЕПТИЦКИЙ сказал, что сам факт присутствия флота на украинской территории не повлияет на интеграцию, поскольку европейское законодательство не запрещает расположения воинских формирований третьих стран в государствах ЕС.

В то же время эксперт положительно оценил уменьшение на треть цены российского газа для Украины, что, возможно, позволит не повышать цены на газ для населения, которое это очень хорошо воспримет.

«Политически оно (соглашение) выглядит ужасно, но с точки зрения перспективы представляется, что имеет менее негативные последствия, особенно если Украина в обмен получит более дешевый газ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.