Политолог: власть желала дать газ олигархам любой ценой

Подписание договора между Украиной и Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет обусловлено «зацикленностью» нынешней власти на экономике, заявил в интервью УНИАН политолог Вадим КАРАСЕВ.

«Та власть, которая желает любой ценой снизить цену на российский газ для украинских предприятий, находящихся в собственности олигархов, тесно связанных с властью, такая власть неизбежно проигрывает в ходе переговоров, идя на слишком большие уступки», - сказал В.КАРАСЕВ.

Кроме того, эксперт считает, что договор между РФ и Украиной был подписан в интересах России и собственников предприятий в Украине.

«Драма нынешней власти в том, что она слишком зациклена на экономике, хотя, возможно, на данном этапе это и имеет объективные основания. Но экономический фетишизм или экономика любой ценой приводят к тому, что эта экономика может остаться без государства. Эту экономику и страну привяжут к сильному геополитическому центру власти», - считает политолог.

По мнению В.КАРАСЕВА, власть, интересы которой не выходят за рамки хозяйственных задач, теряет стратегическую дальновидность, в которой нуждается Украина.

Он отметил, что подписание договора с РФ не добавит согласия в обществе и углубит раскол в украинской элите. По мнению В.КАРАСЕВА, российская сторона выиграла, получив Севастополь и гарантии пребывания Черноморского флота.

«А нам и нынешняя власть, и нынешний Президент, и вице-премьер ТИГИПКО обещали сильную Украину. Не получится ли так, что еще не прошло 100 дней, а мы же вместо сильной Украины получаем противоположно другое и в экономическом, и в геополитическом смысле», – резюмировал эксперт.