БЮТ: Янукович подписал документ о потере госсуверенитета

Подписав соглашение с Россией о продлении срока базирования Черноморского флота РФ еще на 25 лет после 2017 года с возможностью пролонгации на последующие 5 лет, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ фактически подписался под документом об утрате Украиной суверенитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Подписание соглашения ЯНУКОВИЧЕМ – это грубое нарушение статьи 17 Конституции Украины, согласно которой не допускается пребывание иностранных военных баз на территории Украины. Кроме того, приняв такое решение, ЯНУКОВИЧ продемонстрировал, что он осуществляет власть не от имени украинского народа, так, как это предусмотрено Конституцией Украины, а фактически узурпировал власть и признал себя вассалом соседнего государства» - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что фракция БЮТ вместе с политическими силами, которые входят в оппозицию, будут инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады Украины, во время которой дадут оценку антиконституционным действиям В.ЯНУКОВИЧА.

«Уже ни у кого не возникает сомнений, - заметил А.КОЖЕМЯКИН, - что так называемая «команда профессионалов» ЯНУКОВИЧА может бороться с вызовами и проблемами в украинской экономике лишь сдавая за бесценок национальные богатства, надеясь получить подачки из-за границы».

«Вопросы пребывания иностранных баз на территории Украины, ее внеблоковости, а также касающиеся объектов стратегической национальной безопасности, в соответствии с Конституцией Украины должен решать на референдуме украинский народ, поэтому наша фракция, другие политические силы, которые входят в оппозицию, не позволят никому единолично решать судьбу нашей Родины», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.