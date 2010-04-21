Балога: Янукович начал процесс сдачи Крыма России

Подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Украине Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ фактически начал процесс сдачи Крыма Российской Федерации.

Так прокомментировал лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА договоренности президентов Российской Федерации и Украины относительно продолжения пребывания ЧФ РФ на территории Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Очень досадно это признавать, но такие соглашения, скорее, напоминают акт политической капитуляции независимого Украинского государства», – отметил В.БАЛОГА.

По его словам, продление срока пребывания Черноморского флота РФ на 25 лет является лишь формальным поводом для реализации планов России по возвращению Севастополя и Крыма под свой политический и административный контроль.

«Черноморский флот как военная база не имеет серьезного стратегического значения для России. По уровню заданий, которые он может выполнять, ЧФ значительно уступает другим морским базам Российской Федерации. И важен он исключительно как плацдарм для российской экспансии в Крыму. База ЧФ РФ фактически является идеологическим штабом для подпитки сепаратистских движений в Крыму и усиления антигосударственных настроений в южно-восточном регионе», - заявил В.БАЛОГА.

Лидер “Единого Центра” напомнил, что в соответствии со ст.17 Конституции на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз. «Невзирая на все будущие юридические выкрутасы, которыми будут отбеливать подписанные соглашения, норма Конституции четкая и понятная. И никакая экономическая уступка со стороны России не достойна и запятой из Основного Закона государства», – сказал В.БАЛОГА.