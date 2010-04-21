Газпром подписал отказ от штрафов для Украины

Подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что дополнения к контракту были подписаны сегодня в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину.

Компания отмечает, что платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений.

Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

Как отметил председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, «изменения в контракт внесены в соответствии с межправительственными договоренностями и не ухудшают экономику «Газпрома».

Также достигнуто соглашение о том, что 80% стоимости транзита газа «Газпром» будет оплачивать до 6 числа следующего месяца, 20% — в соответствии с действующим контрактом на транзит — до 20 числа следующего месяца.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.

8 апреля 2010 года стороны договорились о корректировке годового контрактного количества газа на 2010 год с 33,75 млрд куб. м до 36,5 млрд. куб. м для обеспечения надежного транзита газа европейским потребителям в зимний период. Таким образом, с учетом фактического объема поставок в первом квартале, в период с апреля по декабрь 2010 года контрактный объем закупок газа НАК «Нафтогаз Украины» увеличится до 30 млрд. куб. м.