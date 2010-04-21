Медведев с Януковичем решили, что для ЧФ РФ хватит ратификации

Новым соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, как отмечается в документе, срок пребывания ЧФ России в Украине продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. Если это соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины и Государственной думой России, Черноморский флот России будет базироваться в Украине до 2042 года.

Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.