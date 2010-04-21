СМИ: руководитель следствия в деле отравления Ющенко уволилась

Руководитель следственной группы по делу об отравлении Ющенко Галина Климович подала в отставку.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на свои источники.

Климович написала рапорт об увольнении из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию.

По словам источников, Климович аргументировала свое увольнение созданием невозможных условий для расследования.

Как известно, после инаугурации Виктора Януковича заместитель генпрокурора Виталий Щеткин, который осуществляет надзор за делом отравления, потребовал Климович согласовывать с ним вызовы на допрос членов правительства от Партии регионов.

Среди прочего он требовал письменно подавать на согласование вопросы, которые были бы поставлены министрам от Партии регионов.

Климович, в частности, безрезультатно пыталась вызвать на допрос вице-премьера Владимира Сивковича.

Кроме того, Щеткин потребовал передать ему материалы дела на ознакомление.

Климович, аргументируя возможной утечкой информации, согласилась давать знакомиться с материалами только в своем присутствии.

На это Щеткин поручил Климович готовить дело для передачи новому руководителю группы, однако после шумихи в прессе это решение не было реализовано.

После этого Щеткин запретил проведение следственных действий по делу