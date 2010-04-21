Яворивский: выборы будут через год и по мажоритарной системе

Яворивский прогнозирует проведение выборов в местные советы по мажоритарной системе в марте 2011 года

Кировоград. 20 апреля. УНИАН. Народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ прогнозирует проведение выборов в местные советы в марте 2011 года по мажоритарной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кировограде.

«По моим наблюдениям, и я думаю, что это правильно, большинство в парламенте сегодня склоняется к мажоритарной системе. Понятное дело, что места все равно будут покупаться. Идеальной формы выборов нет, но мажоритарная на местном уровне, по-видимому, более оправдана, чем пропорциональная. А на общеукраинском уровне, очевидно, будут открытые списки», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также он выразил сомнение в том, что Верховная Рада назначит выборы в органы местного самоуправления на осень 2010 года.

«Они (представители новой власти - УНИАН) хотят сегодня закрепиться в регионах, почистить районные администрации и прийти к местным выборам, держа все под контролем. Но к тому времени в стране назреют колоссальные протесты», - убежден В.ЯВОРИВСКИЙ.