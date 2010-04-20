Янукович назначил начальников облуправлений СБУ
21:11, 20 апреля 2010Политика
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На Западной Украине
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил начальников областных Управлений Службы безопасности Украины Винницкой, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областей.
Согласно указам, обнародованным на сайте Президента, Сергей РАТИЕВ назначен начальником Управления СБУ в Винницкой области, Игорь ВИННИЦКИЙ - начальником Управления СБУ в Тернопольской области, Ярослав ГАВРИШ - начальником Управления Службы безопасности в Черновицкой области и Юрий КИЦУЛ - начальником Управления СБУ во Львовской области.
Другим указом Ю.КИЦУЛ был уволен с должности начальника Управления СБУ Черновицкой области.
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