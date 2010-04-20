Тарасюк: Янукович готов сдать национальные интересы за цену газа

Выпрашивая в России снижение цены на газ, власть Януковича может отказаться от национальных ценностей, исторической памяти да и внешнеполитической идентичности Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел оппозиционного правительства Борис Тарасюк.

По его словам, в обмен на снижение газовой цены Россия может требовать от Украины войти в Таможенный союз, в результате чего Украина будет терять ежегодно свыше 1 млрд. грн.

Также, считает Тарасюк, Российская Федерация будет настаивать на интеграции Украины в СНГ и на отказе от членства в НАТО.

«Это отказ от собственных национальных ценностей и исторической памяти, отказ от внешнеполитической идентичности, которая будет включать отказ от позиции Украины как регионального лидера», – отметил он.

Кроме того, по словам Тарасюка, Россия будет продолжать настаивать на создании газотранспортного консорциума с передачей в управление РФ украинской газотранспортной системы, на передаче в концессию украинских газохранилищ, будет настаивать на получении прямого доступа к украинскому внутреннему газовому рынку и участии российских предприятий в приватизации облгазов.

Россия будет добиваться интеграции отечественной атомной энергетики в российскую ядерную отрасль. По мнению Тарасюка, вполне вероятно, что Украина откажется от контракта с американской компанией WestingHouse о поставках ядерного топлива для украинских АЭС. Кроме того, правительство Януковича может подписать с российской компанией ТВЭЛ соглашение о строительстве завода по обогащению урана, а также двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В результате украинско-российских переговоров украинский самолетостроительный концерн «Антонов», отметил Тарасюк, может интегрироваться в российскую авиапромышленность.

По его словам, соответствующим проектом соглашения предусмотрено, что украинский концерн «Антонов» будет участвовать в учредительном капитале открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» путем внесения 50%+1 акция под российским руководством.

Тарасюк допускает, что Россия будет претендовать на доступ к таким украинским стратегическим промышленным объектам, как: Одесский припортовый завод, концерн «Стирол», «Лугансктепловоз», Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, «Мотор-Сич», харьковский «Турбоатом».

Вице-премьер оппозиционного правительства озвучил еще одну угрозу национальным интересам Украины – возможное продление сроков соглашений о базировании Черноморского флота РФ в Крыму.

«Действующая власть под видом снижения цены на газ для населения решает вопрос снижения цен на газ для предприятий, контролируемых Партией регионов», – подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что оппозиция не допустит сдачи национальных интересов Украины.

«Если власть будет прибегать к методам, идущим во вред национальным интересам, мы будем находить разные формы противодействия, в том числе – массовые акции», – сказал Тарасюк.