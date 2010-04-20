Условия МВФ полностью исключают возможность повышения соцстандартов?

Невозможность выполнения предвыборных обязательств будет главной имиджевой угрозой для Виктора ЯНУКОВИЧА и Николая АЗАРОВА на ближайшие несколько лет. Такое мнение высказал политолог, директор GMT group Анатолий ЛУЦЕНКО в комментарии УНИАН.

По его словам, «перед правительством Н.АЗАРОВА стоит выбор: начать незамедлительно реализовывать «социальный пакет» предвыборной программы кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА, либо выйти из логики избирательного популизма для того, чтобы получить транш от МВФ. Какой из вариантов выберет команда власти, можно будет понять, когда на рассмотрение ВР правительством будет подан проект госбюджета на этот год».

Эксперт считает, что невозможность выполнения предвыборных обязательств будет главной имиджевой угрозой для В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА на ближайшие несколько лет. Условия получения следующего транша МВФ полностью исключают возможность повышения социальных стандартов, благодаря которым В.ЯНУКОВИЧ и получил власть после президентских выборов, утверждает политолог.

Директор GMT group также отметил, что «правительство Н.АЗАРОВА будет вынуждено заимствовать и использовать концептуальные разработки предшественников, поскольку над их созданием длительное время трудились как украинские, так и международные эксперты».

«В первую очередь это касается дерегуляции (особенно в сфере деятельности малого и среднего бизнеса): в частности, внедрение принципа «молчаливого согласия» и декларативного принципа. Вместе с тем, очень полезная идея налоговых каникул для малого бизнеса в принципе не является каким-то «ноу-хау». Эта программа, в том или ином виде, непременно должна будет реализовываться Н.АЗАРОВЫМ и Сергеем ТИГИПКО», - подчеркнул А.ЛУЦЕНКО.