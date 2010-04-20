Не надо противопоставлять Великую Отечественную и Вторую мировую войны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что нельзя противопоставлять два события - Великую Отечественную войну Вторую мировую войну, поскольку это было единое событие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом он заявил, общаясь с журналистами после допремьерного показа фильма Никиты МИХАЛКОВА «Утомленные солнцем-2».

«Если не было Второй мировой войны, то что тогда происходило с сентября 1939 по июнь 1941? Была Вторая мировая война, но главным, определяющим в этой войне была Великая Отечественная война. Я не понимаю тех, кто в своих попытках услужить, понравиться переступает черту. Считаю, что тему войны пора прекратить политизировать», - отметил В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, сегодня крайне важно сохранить память о войне в том виде, в каком она существует у простых советских солдат, независимо от национальности. «Не нужно пытаться навязать этим людям другое видение войны и Дня Победы, перевоспитать тех, кто отстоял для нас свободу и независимость», - считает В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также высказался против инициативы по установке памятника Иосифу Сталину.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сообщил, что Минобразования будет заниматься гуманизацией, деполитизацией образования в Украине, а также планирует вернуть научный термин «Великая Отечественная война», поскольку историки прекрасно понимают, что это понятие не тождественно термину «Вторая мировая война». «История не бывает правильной или неправильной, бывает честно написанной или не честно», - сказал он.