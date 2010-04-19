Герман потеряла сознание в прямом эфире (видео)
Порошенко вывел из студии
Заместителю главы администрации президента Анне Герман стало плохо на эфире программы Шустер Live. Об этом пишет Украинская правда.
Заместителю главы Администрации Президента Украины Анне ГЕРМАН стало плохо во время участия в прямом эфире программы «Шустер Live».
Как передает корреспондент УНИАН, А. ГЕРМАН, которая после завершения своего выступления сидела в кресле в студии и наблюдала за ходом дальнейшей дискуссии, склонилась к коленям, что, возможно, стало следствием потери сознания.
К ней мгновенно подошел Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО, обратившись к ней: «Анна? ...»
После этого А.ГЕРМАН очнулась, и было видно, что какое-то мгновение она не могла понять, что случилось.
П. ПОРОШЕНКО и врачи помогли А.ГЕРМАН покинуть студию для оказания медицинской помощи.
Через минуту П. ПОРОШЕНКО а также заместитель главы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК вернулись в студию и сообщили, что все хорошо.
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Видео - с сайта Украинская правда