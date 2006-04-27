Опубликованы официальные результаты выборов

Сегодня, 27 апреля, газета центральных органов исполнительной власти Украины “Урядовый курьер” и газета Верховной Рады Украины “Голос Украины” опубликовали список избранных народных депутатов Украины.

Таким образом, в соответствии со статьей 97 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”, Центральная избирательная комиссия официально обнародовала результаты выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года.

Как сообщал УНИАН, официальные результаты выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года ЦИК объявила 10 апреля. Согласно результатам, в Верховную Раду Украины прошли: Партия регионов, которая получила 32,14% голосов избирателей, Блок Юлии Тимошенко – 22,29%, блок “Наша Украина” – 13,95%, Социалистическая партия Украины - 5,69%, Коммунистическая партия Украины – 3,66%.

В соответствии с результатами выборов, Партия регионов получила в парламенте 186 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко – 129, блок “Наша Украина” – 81, Социалистическая партия Украины – 33, Коммунистическая партия Украины – 21 мандат.

Голоса избирателей за других участников избирательного процесса распределились таким образом:

6. Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 2,93% (по предварительным данным – 2,93%)

7. “Народный блок Литвина” – 2,44% (2,43%)

8. Украинский Народный Блок Костенко и Плюща – 1,87% (1,87%)

9. Партия “Вече” – 1,74% (1,74%)

10. “Гражданский блок ПОРА-ПРП” – 1,47% (1,47%)

11. “Оппозиционный блок НЕ ТАК!” – 1,01% (1,01%)

12. Партия “Возрождение” – 0,96% (0,96%)

13. “Блок Юрия Кармазина” – 0,65% (0,65%)

14. Партия Зеленых Украины – 0,51% (0,54%)

15. Блок НДП – 0,49% (0,49%)

16. Политическая партия “Партия экологического спасения “ЭКО+25%” – 0,47% (0,47%)

17. Украинская партия “Зеленая планета” – 0,39% (0,38%)

18. Всеукраинское объединение “Свобода” – 0,36% (0,37%)

19. Селянская партия Украины – 0,31% (0,32%)

20. “Блок Лазаренко” – 0,30% (0,31%)

21. Партия национально-экономического развития Украины – 0,23% (0,23%)

22. Избирательный блок политических партий “ЗА СОЮЗ” – 0,20% (0,20%)

23. Партия Пенсионеров Украины – 0,20% (0,20%)

24. “Избирательный блок “Держава - Трудовой Союз” – 0,14% (0,14%)

25. Политическая партия “Третья Сила” – 0,13% (0,13%)

26. Народный Рух Украины за единство – 0,13% (0,13%)

27. Политическая партия Украины “Партия политики Путина” – 0,12% (0,12%)

28. Всеукраинская партия Народного Доверия – 0,11% (0,12%)

29. Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью – 0,11% (0,11%)

30. Партия патриотических сил Украины – 0,10% (0,10%)

31. Украинская Консервативная партия – 0,09% (0,10%)

32. Политическая партия “Трудовая Украина” – 0,09% (0,09%)

33. Избирательный блок “Власть народа” – 0,09% (0,09%)

34. Социально-экологическая партия “Союз. Чернобыль. Украина” – 0,09% (0,09%)

35. Социально-христианская Партия – 0,09% (0,09%)

36. Избирательный блок “Блок Бориса Олийныка и Михаила Сироты” – 0,08% (0,08%)

37. “Избирательный блок “Евгений Марчук – “Единство” – 0,06% (0,06%)

38. Украинская Национальная Ассамблея – 0,06% (0,06%)

39. Партия Социальной Защиты – 0,05% (0,05%)

40. “Блок Беспартийных “Солнце” – 0,04% (0,05%)

41. Всеукраинская партия “Новая Сила” – 0,4% (0,05%)

42. Блок “Патриоты Украины” – 0,04% (0,05%)

43. Либеральная партия Украины – 0,04% (0,04%)

44. Политическая партия “Европейская столица” – 0,04% (0,04%)

45. Политическая партия “Вперед, Украина!” – 0,02% (0,02%)

Не поддержали ни одну из политических сил 1,77% избирателей.

На том же заседании 10 апреля ЦИК приняла решение, что официальные результаты выборов народных депутатов Украины должны быть опубликованы не позднее 15 апреля в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

Однако Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция”, Блок Юрия Кармазина, Народный блок Литвина и партия "Вече", которые не прошли в парламент по итогам выборов 26 марта, подали иски к ЦИК о признании неправомерными ее действий по установлению результатов выборов в ВР.

12 апреля 2006 года Высший административный суд Украины запретил Центризбиркому осуществлять какие-либо действия по официальному обнародованию результатов парламентских выборов в Украине.

Судебное разбирательство исков к Центральной избирательной комиссии ВАСУ начал 15 апреля.

25 апреля Высший административный суд Украины отклонил иски блоков Витренко, Кармазина, Литвина и партии “Вече” к Центральной избирательной комиссии. В судебном постановлении разъясняется, что, заслушав мнения сторон – участниц процесса и исследовав материалы дела, суд не установил нарушений законодательства со стороны ЦИК, которые, по убеждению истцов, сделали невозможным установление результатов выборов 26 марта 2006 года. В постановлении суда также указывается, что приведенные истцами факты относительно ошибок в протоколах территориальных избирательных комиссий имеют формальный характер и не могут быть доказательствами фальсификаций, а показания свидетелей «не несут объективных данных, а в некоторых местах являются предположениями». Что касается подсчета голосов избирателей, то, как утверждается в постановлении, ЦИК действовала исключительно в пределах действующего законодательства Украины.

Суд отменил свой запрет от 12 апреля 2006 года относительно осуществления ЦИК каких-либо действий по официальному обнародованию результатов парламентских выборов в Украине.

Постановление вступило в силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит.

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