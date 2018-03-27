Новый состав Верховной Рады (официальные списки)

Янукович провел в парламент 186 человек, Тимошенко - 129, 81 депутатское кресло займут нашеукраинцы, 33 - социалисты, 21 мандат достался коммунистам...

Список народных депутатов Украины от Партии регионов (34,14% голосов избирателей - 186 мандатов): 1. ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович 2. КАРПАЧЁВА Нина Ивановна 3. СКУДАР Георгий Маркович 4. ЧОРНОВИЛ Тарас Вячеславович 5. БОГУСЛАЕВ Вячеслав Александрович 6. БОГАТЫРЁВА Раиса Васильевна 7. АХМЕТОВ Ринат Леонидович 8. ТИХОНОВ Виктор Николаевич 9. ЗВЯГИЛЬСКИЙ Ефим Леонидович 10. КОЛЕСНИКОВ Борис Викторович 11. КУШНАРЁВ Евгений Петрович 12. АЗАРОВ Николай Янович 13. РЫБАК Владимир Васильевич 14. КЛЮЕВ Андрей Петрович 15. ХОМУТЫННИК Виталий Юрьевич 16. ЛИТВИНОВ Леонид Федорович 17. ЯНКОВСКИЙ Николай Андреевич 18. ЛАНДЫК Валентин Иванович 19. ЕФРЕМОВ Александр Сергеевич 20. ТАБАЧНИК Яков Пиневич 21. ПРИГОДСКИЙ Антон Викентьевич 22. ДЖАРТЫ Василий Георгиевич 23. СТОЯН Александр Николаевич 24. ХАРА Василий Георгиевич 25. ТУРМАНОВ Виктор Иванович 26. ЛУКАШ Елена Леонидовна 27. КИВАЛОВ Сергей Васильевич 28. ДЕЙЧ Борис Давыдович 29. КОСТУСЕВ Алексей Алексеевич 30. ПОТАПОВ Василий Иванович 31. БИЛЫЙ Алексей Петрович 32. САВЧУК Александр Владимирович 33. БАХТЕЕВА Татьяна Дмитриевна 34. КИСЕЛЁВ Василий Алексеевич 35. ЦАРЁВ Олег Анатольевич 36. ПЕТРОВ Борис Федорович 37. ГОРБАЛЬ Василий Михайлович 38. ШКИРЯ Игорь Николаевич 39.КЛИМОВ Леонид Михайлович 40. КРУГЛОВ Николай Петрович 41. САФИУЛЛИН Равиль Сафович 42. БЛИЗНЮК Анатолий Михайлович 43. ПРАСОЛОВ Игорь Николаевич 44. ПЕКЛУШЕНКО Александр Николаевич 45. ПРОКОПЕНКО Виктор Евгеньевич 46. КИРИЧЕНКО Людмила Федоровна 47. СУЛКОВСКИЙ Павел Игнатьевич 48. МАКЕЕНКО Владимир Владимирович 49. ТУЛУБ Сергей Борисович 50. ПАВЛЕНКО Эдуард Иванович 51. ГУМЕНЮК Игорь Николаевич 52. КОЛОЦЕЙ Юрий Александрович 53. ЛЕЩИНСКИЙ Александр Олегович 54. ЛАНДИК Владимир Иванович 55. ПРУТНИК Эдуард Анатольевич 56. ДЖИГА Николай Васильевич 57. МОМОТ Сергей Васильевич 58. САМОЙЛЕНКО Юрий Павлович 59. ВИЛКУЛ Александр Юрьевич 60. БЕВЗЕНКО Валерий Федорович 61. КОРЖ Павел Петрович 62. КЛЮЕВ Сергей Петрович 63. СВЯТАШ Дмитрий Владимирович 64. МАЛЫШЕВ Владимир Степанович 65. ЛАРИН Сергей Николаевич 66. МАЛЬЦЕВ Владимир Александрович 67. КЛИМЕЦ Павел Анатольевич 68. ПРЫТЫКА Дмитрий Никитович 69. СУХИЙ Ярослав Михайлович 70. КИЙ Сергей Викторович 71. КОРЖЕВ Анатолий Леонидович 72. АРКАЛЛАЕВ Нурулислам Гаджиевич 73. ЯРОЩУК Владимир Иванович 74. ВОРОПАЕВ Юрий Николаевич 75. ВАСИЛЬЕВ Александр Андреевич 76. ДОБКИН Михаил Маркович 77. ВЕЧЕРКО Владимир Николаевич 78. ВЕРНИДУБОВ Иван Васильевич 79. ГЕЛЛЕР Евгений Борисович 80. СИВКОВИЧ Владимир Леонидович 81. БОНДАРЕНКО Виктор Викторович 82. САНДЛЕР Дмитрий Михайлович 83. СЕЛИВАРОВ Андрей Борисович 84. МЕЛЬНИК Станислав Анатольевич 85. ЧЕРТКОВ Юрий Дмитриевич 86. СЛАУТА Виктор Андреевич 87. ОРЛОВ Андрей Викторович 88. САЛАМАТИН Дмитрий Альбертович 89. ДАРДА Александр Афанасьевич 90. ЯНУКОВИЧ Виктор Викторович 91. ЛЕЛЮК Алексей Владимирович 92. КОЗАК Владимир Васильевич 93. ДЕМЯНКО Николай Иванович 94. СМИТЮХ Григорий Евдокимович 95. СКУБАШЕВСКИЙ Станислав Валерианович 96. ПИСКУН Святослав Михайлович 97. ЛЫСОВ Игорь Владимирович 98. КУКОБА Анатолий Тихонович 99. ПРИСЯЖНЮК Николай Владимирович 100. САМОФАЛОВ Геннадий Григорьевич 101. БОНДЫК Валерий Анатольевич 102. МАТВИЙЧУК Эдуард Леонидович 103. ТЕДЕЕВ Эльбрус Сосланович 104. САРАТОВ Валерий Владимирович 105. БОРТ Виталий Петрович 106. ГЕРМАН Ганна Николаевна 107. КАЛЬНИЧЕНКО Игорь Викторович 108. ЛИСИН Николай Павлович 109. БУРЛАКОВ Павел Николаевич 110. ЗЛОЧЕВСКИЙ Николай Владиславович 111. РЫМАРУК Александр Иванович 112. ЧЕЧЕТОВ Михаил Васильевич 113. ПЛОТНИКОВ Алексей Витальевич 114. БРОННИКОВ Владимир Константинович 115. КОМАР Николай Степанович 116. КОРСАКОВ Алексей Яковлевич 117. ЗАСУХА Татьяна Владимировна 118. ЖУРАВКО Алексей Валерьевич 119. КОВАЛЁВА Юлия Викторовна 120. ПАНАСОВСКИЙ Олег Григорьевич 121. ДЕМЁХИН Владимир Анатольевич 122. АНТЕМЮК Анатолий Дмитриевич 123. МИРОШНИЧЕНКО Юрий Романович 124. МИРОНЕНКО Михаил Иванович 125. БОНДАРЕНКО Елена Анатольевна 126. АНТИПЕНКО Ирина Викторовна 127. ИЛЛЯШОВ Григорий Алексеевич 128. ПШОНКА Артем Викторович 129. ШЕНЦЕВ Дмитрий Алексеевич 130. ПЕХОТА Владимир Юльевич 131. ИСАЕВ Леонид Алексеевич 132. ПИСАРЧУК Петр Иванович 133. ЛУКЬЯНОВ Владислав Валентинович 134. НАКОНЕЧНЫЙ Владимир Леонтьевич 135. ЛАПИН Евгений Васильевич 136. СИНИЦА Артем Николаевич 137. ФЕСЕНКО Леонид Иванович 138. ЗУБАНОВ Владимир Александрович 139. КОЖАРА Леонид Александрович 140. ЩЕРБАНЬ Артем Владимирович 141. ЕВТУХОВ Василий Иванович 142. КАЛЕТНИК Григорий Николаевич 143. МЕЛЬНИК Петр Владимирович 144. ЧЕРНОМОРОВ Александр Николаевич 145. КОЗАКОВ Игорь Владимирович 146. МАНЬКОВСКИЙ Григорий Владимирович 147. ЦАПЮК Степан Кириллович 148. РОМАНЮК Николай Прокопьевич 149. ЛЕДИДА Александр Александрович 150. ПАЧЕСЮК Сергей Никонович 151. САЛЫГИН Василий Викторович 152. БОНДАРЬ Владимир Алексеевич 153. ЯДУХА Василий Степанович 154. СЛОБОДЯНЮК Владимир Иосифович 155. БЕРТАШ Василий Михайлович 156. ГОРБАТЮК Анатолий Алексеевич 157. РАДЗИЕВСКИЙ Алексей Васильевич 158. ЛЫЧУК Владимир Иванович 159. МУЦ Орест Павлович 160. ГУСАРОВ Сергей Николаевич 161. КАЛАШНИКОВ Олег Иванович 162. БОЛДЫРЕВ Юрий Александрович 163. ПЕТРОСОВ Валерий Альбертович 164. КАРАКАЙ Юрий Васильевич 165. ГРИЦАК Василий Николаевич 166. ЗАБЛОЦКИЙ Виталий Петрович 167. КОВАЛЕВСКАЯ Юлия Сергеевна 168. КАЛЮЖНЫЙ Виталий Анатольевич 169. НЕТЕЦКАЯ Елена Анатольевна 170. КРАВЦОВ Александр Олегович 171. КОНДРАТЬЕВА Татьяна Васильевна 172. КОРЖ Виктор Петрович 173. ПОПЕСКУ Иван Васильевич 174. ЗВАРИЧ Игорь Теодорович 175. ЗАБАРСКИЙ Владислав Валерьевич 176. МАТЮХА Валерия Валерьевна 177. БИБА Василий Тимофеевич 178. АНДРОС Сергей Александрович 179. КОЛЕСНИЧЕНКО Вадим Васильевич 180. ЧМЫР Юрий Павлович 181. КОЗУБ Александр Андреевич 182. МАЙБОРОДА Сергей Федотович 183. ИВАНОВ Владимир Михайлович 184. ЦЮРКО Петр Иванович 185. ЗАЦ Александр Викторович 186. ПИНЧУК Андрей Павлович Список народных депутатов Украины от Блока Юлии Тимошенко (22,29% - 129 мандатов): 1. ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна 2. ТУРЧИНОВ Александр Валентинович 3. ТОМЕНКО Николай Владимирович 4. ОНОПЕНКО Василий Васильевич 5. ШЕВЧЕНКО Андрей Витальевич 6. ЛУКЬЯНЕНКО Левко Григорьевич 7. ОМЕЛЬЧЕНКО Григорий Омельянович 8. КУРИЛО Виталий Семенович 9. ПЕТРУК Николай Николаевич 10. СУСЛОВ Евгений Иванович 11. БЕЛОРУС Олег Григорьевич 12. ФЕДОРЧУК Ярослав Петрович 13. ШКИЛЬ Андрей Васильевич 14. ВОЛЫНЕЦ Михаил Яковлевич 15. СЕМИНОГА Анатолий Иванович 16. ТЕРЁХИН Сергей Анатольевич 17. САС Сергей Владимирович 18. ТАРАН Виктор Васильевич 19. ЗУБОВ Валентин Сергеевич 20. КИРИЛЬЧУК Евгений Иванович 21. ШЕВЧУК Сергей Владимирович 22. ЯВОРИВСКИЙ Владимир Александрович 23. ЧИЧКОВ Валерий Михайлович 24. ЛЕВЦУН Владимир Иванович 25. КОЖЕМЯКИН Андрей Анатолиевич 26. ЛЯШКО Олег Валериевич 27. ГУБСКИЙ Богдан Владимирович 28. КАЛЬЧЕНКО Валерий Михайлович 29. МОСТИПАН Уляна Николаевна 30. ОЛИЙНЫК Владимир Николаевич 31. ШВЕЦ Виктор Дмитриевич 32. АНТИПОВ Олег Николаевич 33. ВОРОТНЮК Игорь Борисович 34. КОРЖ Виталий Терентьевич 35. ШЛЕМКО Дмитрий Васильевич 36. КУРПИЛЬ Степан Владимирович 37. БУРЯК Сергей Васильевич 38. ДЕРЕВЛЯНЫЙ Василий Тимофеевич 39. СУШКЕВИЧ Валерий Михайлович 40. ПЕТРЕНКО Вадим Михайлович 41. ВАСАДЗЕ Тариел Шакрович 42. ДАНИЛОВ Алексей Мячеславович 43. ФЕЛЬДМАН Александр Борисович 44. ВЕРЕВСКИЙ Андрей Михайлович 45. БАГРАЕВ Николай Георгиевич 46. НЕМИРЯ Григорий Михайлович 47. СИГАЛ Евгений Яковлевич 48. ЛУЦКИЙ Максим Георгиевич 49. ЗАБЗАЛЮК Роман Омельянович 50. ПОЛОХАЛО Владимир Иванович 51. ОСЫКА Сергей Григорьевич 52. ГАСЮК Петр Петрович 53. КОВЗЕЛЬ Николай Олегович 54. СЕДЕЛЬНИК Иван Иванович 55. ШЕПЕЛЕВ Александр Александрович 56. ЛУКЬЯНЧУК Руслан Валерьевич 57. МИЩЕНКО Сергей Григорьевич 58. ЛОГВИНЕНКО Алексей Степанович 59. ЗУБЕЦ Михаил Васильевич 60. ХМЕЛЬНИЦКИЙ Василий Иванович 61. СКИБИНЕЦКИЙ Александр Матвеевич 62. ЖЕВАГО Константин Валентинович 63. ВЕРШИНИНА Инга Станиславовна 64. ЗУБОК Владимир Владимирович 65. КУРОВСКИЙ Иван Иванович 66. ПОРТНОВ Андрей Владимирович 67. КЕМЕНЯШ Александр Михайлович 68. ЕДИН Александр Иосифович 69. БУРЯК Александр Васильевич 70. КИРИЛЕНКО Иван Григорьевич 71. КРЮЧКОВ Дмитрий Васильевич 72. КОСТЕНКО Павел Иванович 73. ЛЕБЕДЕВ Павел Валентинович 74. АБДУЛЛИН Александр Рафкатович 75. ПИСАРЕНКО Валерий Владимирович 76. МАКИЕНКО Владимир Петрович 77. КРУК Юрий Борисович 78. РЫБАКОВ Игорь Александрович 79. КОРОЛЕВСКАЯ Наталия Юрьевна 80. ТОЛСТЕНКО Владимир Леонидович 81. СЕНЧЕНКО Андрей Виленович 82. ШИШКИНА Зоя Леонидовна 83. КРАВЧУК Петр Константинович 84. ТРЫНДЮК Юрий Григорьевич 85. ГЛАДИЙ Михаил Васильевич 86. ОЛИЙНЫК Святослав Васильевич 87. ЧЕПИНОГА Виталий Михайлович 88. ЛАБУНСКАЯ Анжелика Викторовна 89. БОНДАРЕНКО Елена Федоровна 90. ТКАЧЕНКО Владимир Владимирович 91. ШАМАНОВ Валерий Викторович 92. ВЫДРИН Дмитрий Игнатьевич 93. ЗОЗУЛЯ Руслан Петрович 94. ШАГО Евгений Петрович 95. КУРЕННОЙ Владимир Константинович 96. СЕРБИН Юрий Сергеевич 97. БОРЗЫХ Александр Иванович 98. БУДЖЕРАК Александр Александрович 99. СИВУЛЬСКИЙ Николай Иванович 100. КУЗЬМЕНКО Петр Павлович 101. ПАШИНСКИЙ Сергей Владимирович 102. ПЕРЕДЕРИЙ Вячеслав Григорьевич 103. НАДОША Олег Владимирович 104. СКУБЕНКО Владимир Петрович 105. ЧУДНОВСКИЙ Виталий Олегович 106. СИНЧЕНКО Сергей Григорьевич 107. ГЛУСЬ Степан Карлович 108. ПОТИМКОВ Сергей Юрьевич 109. РАДКОВСКИЙ Олег Владимирович 110. БИРЮК Лев Васильевич 111. СТАСИВ Любовь Владимировна 112. КОРНИЙЧУК Евгений Владимирович 113. ЛУКАШУК Олег Григорьевич 114. ДЕНИСОВА Людмила Леонтьевна 115. КОВТУНЕНКО Александр Владимирович 116. ПОЛИЩУК Сергей Владимирович 117. ЕРЕСЬКО Игорь Геннадиевич 118. ВИТЕНКО Елена Андреевна 119. ЗИМИН Евгений Игоревич 120. ДОНЧАК Владимир Андреевич 121. КАМЧАТНЫЙ Валерий Григорьевич 122. КОНСТАНТИНОВ Евгений Семенович 123. ЗАМКОВЕНКО Николай Иванович 124. БОДНАРЬ Ольга Борисовна 125. РЯБЕКА Александр Григорьевич 126. ОДАРЧЕНКО Юрий Витальевич 127. ЖИДЕНКО Игорь Григорьевич 128. РАДОВЕЦ Арнольд Анатольевич 129. ШУСТИК Елена Юрьевна Список народных депутатов Украины от блока “Наша Украина ( 13,95% голосов избирателей - 81 мандат): 1. ЕХАНУРОВ Юрий Иванович 2. КИНАХ Анатолий Кириллович 3. ТАРАСЮК Борис Иванович 4. ГЕРАСИМЬЮК Ольга Владимировна 5. ЛЫЖИЧКО Руслана Степановна 6. КИРИЛЕНКО Вячеслав Анатольевич 7. ЛЯПИНА Ксения Михайловна 8. КАТЕРИНЧУК Николай Дмитриевич 9. КНЯЗЕВИЧ Руслан Петрович 10. ГРИГОРОВИЧ Лилия Степановна 11. СТРЕТОВИЧ Владимир Николаевич 12. МАТВИЕНКО Анатолий Сергеевич 13. ОНИЩУК Николай Васильевич 14. ТАНЮК Леонид (Лесь) Степанович 15. БЕСПАЛЫЙ Борис Яковлевич 16. КЛЮЧКОВСКИЙ Юрий Богданович 17. КУЙБИДА Василий Степанович 18. ОРОБЕЦ Юрий Николаевич 19. БИЛОЗИР Оксана Владимировна 20. МАЙКО Виталий Иванович 21. МАРТЫНЕНКО Николай Владимирович 22. ПАВЛЕНКО Юрий Алексеевич 23. БЕССМЕРТНЫЙ Роман Петрович 24. КОВАЛЬ Вячеслав Станиславович 25. ИВЧЕНКО Алексей Григорьевич 26. ЗВАРИЧ Роман Михайлович 27. ПРОКОПОВИЧ Наталия Владимировна 28. ДОВГИЙ Станислав Алексеевич 29. ЧЕРНОВЕЦКИЙ Леонид Михайлович 30. ГИРНЫК Евгений Алексеевич 31. УДОВЕНКО Геннадий Иосифович 32. ПОЛЯЧЕНКО Владимир Аврумович 33. ПОРОШЕНКО Петр Алексеевич 34. ШПИГ Федор Иванович 35. ЛЕВЧЕНКО Екатерина Борисовна 36. ГУРЕЕВ Василий Николаевич 37. БОНДАРЬ Александр Николаевич 38. МАРУЩЕНКО Владимир Станиславович 39. ЛАНОВЫЙ Владимир Тимофеевич 40. ЮЩЕНКО Петр Андреевич 41. ТРЕТЬЯКОВ Александр Юрьевич 42. ПОЛЯНЧИЧ Михаил Михайлович 43. ГОЛОВАТЫЙ Сергей Петрович 44. ВОЛКОВ Александр Анатольевич 45. ДЖЕМИЛЕВ Мустафа 46. МОЙСИК Владимир Романович 47. КУЧЕРЕНКО Алексей Юрьевич 48. ВЯЗИВСКИЙ Владимир Михайлович 49. ЖЕБРИВСКИЙ Павел Иванович 50. КЕЛЕСТИН Валерий Васильевич 51. ЧОРНОВОЛЕНКО Александр Виленович 52. ГНАТЕНКО Лев Николаевич 53. ОДАЙНИК Николай Николаевич 54. КОРОЛЬ Виктор Николаевич 55. АРТЕМЕНКО Юрий Анатольевич 56. АРЖЕВИТИН Станислав Михайлович 57. БОРИСОВ Валерий Дмитриевич 58. ГОРОШКЕВИЧ Александр Сергеевич 59. КЕНДЗЁР Ярослав Михайлович 60. ЗАПЛАТИНСКИЙ Владимир Михайлович 61. ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Александрович 62. ЯКОВИНА Николай Михайлович 63. РУЖИЦКИЙ Антон Матвеевич 64. ДОВГИЙ Тарас Алексеевич 65. ЗЕЙНАЛОВ Эдуард Джангирович 66. ФЕДУН Алексей Леонидович 67. ГУМЕНЮК Олег Иванович 68. ЖВАНИЯ Давид Важаевич 69. ЛОПУШАНСКИЙ Андрей Ярославович 70. КРИЛЬ Игорь Иванович 71. ЧУБАРОВ Рефат Абдурахманович 72. КАРПУК Владимир Георгиевич 73. ПОЖИВАНОВ Михаил Александрович 74. СОКИРКО Николай Васильевич 75. БОГАШЕВА Наталия Владиславовна 76. ТОПОЛОВ Виктор Семенович 77. ШКРИБЛЯК Анатолий Васильевич 78. КРУЦ Николай Федорович 79. ШКУТЯК Зиновий Васильевич 80. ДАВЫМУКА Степан Антонович 81. СТАШЕВСКИЙ Станислав Телисфорович Список народных депутатов Украины от Социалистической партии Украины ( 5,69% - 33 мандата): 1. МОРОЗ Александр Александрович 2. СЕМЕНЮК Валентина Петровна 3. НИКОЛАЕНКО Станислав Николаевич 4. СПОДАРЕНКО Иван Васильевич 5. ЧЕРВОНОПИСКИЙ Сергей Васильевич 6. ВИНСКИЙ Иосиф Викентьевич 7. БОКИЙ Иван Сидорович 8. БОЙКО Владимир Семенович 9. ДЕРКАЧ Андрей Леонидович 10. МАЛИНОВСКИЙ Алексей Петрович 11. БУЛЬБА Степан Степанович 12. ЦУШКО Василий Петрович 13. КУНЧЕНКО Алексей Петрович 14. РУДЬКОВСКИЙ Николай Николаевич 15. ГОНЧАРОВ Михаил Александрович 16. ГАРМАШ Галина Федоровна 17. ВОЛГА Василий Александрович 18. МЕНДУСЬ Ярослав Петрович 19. БУГАЕЦ Анатолий Александрович 20. БАРАНОВСКИЙ Александр Петрович 21. БОНДАРЧУК Иван Николаевич 22. СИЛЬЧЕНКО Василий Андреевич 23. САДОВЫЙ Николай Ильич 24. МОРДОВЕЦ Леонид Михайлович 25. МАТВИЕНКОВ Сергей Анатолиевич 26. ЧУКМАСОВ Сергей Александрович 27. ТАРАСОВ Владимир Владимирович 28. ШИБКО Виталий Яковлевич 29. ФИЛИНДАШ Евгений Васильевич 30. ПОЛЯКОВ Василий Леонидович 31. КУЗЬМЕНКО Сергей Леонидович 32. ДАНИЛИН Николай Алексеевич 33. ЧМЫРЬ Сергей Михайлович Список народных депутатов Украины от Коммунистической партии Украины (3,66% голосов - 21 мандат): 1. СИМОНЕНКО Петр Николаевич 2. МАРТЫНЮК Адам Иванович 3. ГЕРАСИМОВ Иван Александрович 4. САМОЙЛИК Екатерина Семеновна 5. ПАРУБОК Емельян Никонович 6. ЗАКЛУННАЯ-МИРОНЕНКО Валерия Гаврииловна 7. ГОЛУБ Александр Владимирович 8. МАТВЕЕВ Валентин Григорьевич 9. ТКАЧЕНКО Александр Николаевич 10. ЦИБЕНКО Петр Степанович 11. КРАВЧЕНКО Николай Васильевич 12. НАЛИВАЙКО Анатолий Михайлович 13. КИЛИНКАРОВ Спиридон Павлович 14. АЛЕКСЕЕВ Игорь Викторович 15. БОРЩЕВСКИЙ Виктор Валентинович 16. МАРМАЗОВ Евгений Васильевич 17. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Алла Александровна 18. ПОНОМАРЕНКО Георгий Григорьевич 19. ГРАЧ Леонид Иванович 20. ОПЛАЧКО Владимир Николаевич 21. БАБУРИН Алексей Васильевич Как передает корреспондент УНИАН, эти списки зачитал 10 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ на заседании ЦИК.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter