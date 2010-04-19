Януковича во Львове встретят с лозунгами "Бандера – наш герой"

19 апреля, в день приезда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львов, возле областной государственной администрации политическая партия «Наша Украина» начнет массовую акцию «Наступление Москвы остановить».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель исполкома Львовской областной организации «Наша Украина» Олесь СТАРОВОЙТ.

По его словам, к акции приобщатся другие патриотические партии и общественные организации в координации со студенческими организациями Львовщины

«Завтра Виктор ЯНУКОВИЧ приезжает во Львов, чтобы представить нового председателя Львовской ОГА. Задача акции – показать Президенту ЯНУКОВИЧУ, что украинцы не будут терпеть на должности министра образования украинофоба Дмитрия ТАБАЧНИКА. Если он не будет снят с должности, протесты всколыхнут всю Украину», - пообещал О.СТАРОВОЙТ.

«Акция начнется в 11:00 у стен Львовской ОГА и будет проходить под лозунгами «Бандера – наш герой», «Табачника – прочь с Украины!» и «Украине быть украинской», - отметил «нашеукраинец».

«Также мы стремимся предостеречь ЯНУКОВИЧА от попыток лишить Степана Бандеру звания Героя Украины, ведь убеждены, что для этого нет ни юридических, ни моральных оснований», - отметил в комментарии корреспонденту народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

Он подчеркнул, что акция 19 апреля будет иметь предупредительный характер.

«С 20 апреля студенческие организации планируют начать пикетирование Львовского областного совета. Акции протеста будут продолжаться, пока вопрос о статусе Бандеры не будет снят с повестки дня и пока ТАБАЧНИК не будет отправлен в отставку», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.