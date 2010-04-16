Что Янукович предложит Кремлю в обмен на более дешевый газ (список)

Взамен на скидки по газу Киев готов отдать "Газпрому" в аренду часть хранилищ газа, вернуть России Кременчугский НПЗ и допустить ее как совладельца в будущие блоки АЭС.

Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ – Украина» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может встретиться с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ на месяц раньше, чем планировалось,– 21 апреля в Харькове. Статус переговоров пока не определен, но главным вопросом станет газ. Украина просит у России скидки на 4 млрд. долларов по году и без нее не может утвердить бюджет в соответствии с требованиями МВФ. По данным Ъ, взамен Киев среди прочего готов отдать "Газпрому" в аренду часть хранилищ газа, вернуть России Кременчугский НПЗ и допустить ее как совладельца в будущие блоки АЭС.

15 апреля в Администрации Президента России сказали, что готовится визит в Украину 21 апреля. "Это будет не Киев, окончательное решение прорабатывается", – пояснила Ъ официальный представитель президента РФ Наталья ТИМАКОВА. В АП В.ЯНУКОВИЧА подтвердили, что встреча запланирована в Харькове, на повестке дня – "межрегиональное приграничное сотрудничество, изменение газовых соглашений, вопрос повышения арендной платы за использование Россией военно-морской базы в Севастополе". До сих пор первый визит Д.МЕДВЕДЕВА в Украину планировался на 17-18 мая.

Источник Ъ, знакомый с ходом подготовки визита, утверждает, что причина смещения сроков – в необходимости срочно утвердить бюджет, который зависит от цены российского газа. Дело в том, что правительство прервало переговоры с МВФ о предоставлении очередного транша кредита, поскольку не смогло утвердить бюджет на 2009 год с дефицитом менее 6%, как того требует фонд. При нынешних ценах на газ потребуются субсидии "Нафтогазу" и дефицит бюджета будет вдвое больше, пояснил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ. Он подчеркнул, что проект бюджета "полностью готов и единственной проблемой является именно цена на газ". Украина просит от России скидки в целом по году в размере 4 млрд. долларов. В первом квартале газ для Украины стоил 305 долл. за тысячу кубометров, во втором – 330 долл. за тысячу кубометров.

Чем Киев готов расплатиться за скидку, премьеру России Владимиру ПУТИНУ рассказал его украинский коллега Николай АЗАРОВ 10 апреля. Пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ вчера подтвердил Ъ, что "в настоящее время пакет предложений Украины просчитывается".

В "Газпроме" от комментариев отказались. Источник на украинском рынке газа рассказал, что "Газпрому" предлагают в аренду подземные хранилища газа (ПХГ) на западе страны. Почти 80% мощностей украинских ПХГ приходится на западный комплекс (мощность – 25,6 млрд. кубометров, отпускная способность – 240,4 млн. кубометров в сутки). Собеседник Ъ из Кабмина подтвердил, что «Газпрому» предлагают ПХГ.

Источник в правительстве Украины рассказал, что есть предложения и не по газовым вопросам. В частности, Киев пообещал Москве заключить два контракта на закупку ядерного топлива – на один год и на пять лет (конкурентом российского ТВЭЛа выступает американский Westinghouse). «Также предложено построить два энергоблока Хмельницкой АЭС по российским технологиям (за счет российских кредитов), чтобы в будущем «Росатом» мог стать их владельцем на паритетных началах», – сказал чиновник.

Как пишет «КоммерсантЪ-Украина», Киев также обещает фактически вернуть России Кременчугский НПЗ. До 2007 года он контролировался "Татнефтью", но затем перешел к группе "Приват". Теперь, поясняет источник Ъ, НПЗ вернут в госсобственность, затем на его базе будет создано СП с "Газпром нефтью". В нефтекомпании ситуацию не комментируют.

Одновременно правительство Украины готово предоставить российским инвесторам "гарантии неприкосновенности вложений". Источники Ъ в украинских министерствах говорят, что речь идет об интересе СИБУРа к Одесскому припортовому заводу и ОАО "Стирол", контрольный пакет которого принадлежит народному депутату от Партии регионов Николаю ЯНКОВСКОМУ. Также "Трансмашхолдингу" позволят в мае вновь купить "Лугансктепловоз".