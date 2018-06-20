Вердикт КС как программирование модели Титаника

Последствия непопулярных мер или, что ещё хуже - их отсутствия - лягут на рейтинги Януковича и его партии… Бакиев в Киргизии тоже был уверен, что у него «всё схвачено»…

Решение Конституционного суда Украины о легализации «тушек» стало практически таким же легендарным, как его же арифметический кунштюк с подсчётом президентских сроков Л.Д.Кучмы от 30.12.2003 года. За считанные дни разобрано и разложено по полочкам практически всё: от подвергнутого скрупулёзному анализу текста вердикта до механизмов воздействия на каждого отдельно взятого судью, - как из поддержавших «тушки», так и из тех, кто высказал «особое мнение».

В этой абсолютной понятности и предсказуемости остался лишь один вопрос. Очень простой – «почему?» Не обличительно-риторический – дескать, на каком основании был принят такой неконституционный вердикт? - тут всем и так всё понятно. А в сугубо практическом аспекте – почему из всех возможных вариантов нынешняя власть избрала именно этот? - запускающий вполне определенную модель дальнейшего развития ситуации. Модель, которая, правда, создаёт иллюзию решения текущих проблем, однако в перспективе является в высшей степени рискованной. И ладно бы, если бы только для Януковича и его партии…

ВОПРОС С ВАРИАЦИЯМИ

На самом деле вариантов было три. Первый – тянуть с оглашением вердикта. Так же, как затягивается рассмотрение запроса о нормах регламента, на основании которых, собственно, и была сформирована нынешняя коалиция. Тянуть как можно дольше – именно так, скорей всего, поступил бы Кучма, ожидая, что проблемы разрешатся сами по себе. Поводы для оттяжек могли быть какие угодно. И главный минус такого modus operandi заключался не в нарушении сроков рассмотрения запроса, а в том, что затягивание ничего бы принципиально не разрешило (у Кучмы тоже разрешалось не всегда) и привело бы лишь к потере времени.

В этом смысле быстрое принятие решения вполне оправдано. Но почему именно такого? Краткосрочные выгоды лежат на поверхности: во-первых, новая власть формально-юридически прикрыла свои тылы конституционной справкой о правомерности кулуарных негоциаций с перебежчиками из НУ-НС и БЮТ. Во-вторых, Виктор Янукович смог отправиться в Штаты в жутко импозантной (как ему кажется) роли абсолютного хозяина Украины, контролирующего и правительство, и парламент, и суд.

Обе цели достигнуты. Но не похоже, чтобы это имело хоть какое-то значение. Маловероятно, чтобы на реальное отношение к президенту Украины в Вашингтоне – во всяком случае, на нынешнем этапе – сколько-нибудь повлиял его «хозяйский» статус. Все (на самом деле скромные) результаты американской поездки Януковича были бы достигнуты и без «конституционной» справки. Все бы и так хлопали его по плечу, одобряя согласие на вывоз из Украины обогащенного урана, и точно так же выделили бы материальное воплощение этого одобрения – 250 миллионов долларов «для ЧАЭС» и т.п.

Примерно столько же влияния фиговый листок конституционного «одобрямса» оказал и на текущие политические процессы в стране и в Верховной Раде. Даже если он и стал дополнительным доводом для потенциальных перебежчиков – то именно для тех, кто и без того задумывался – «легко ли жить в оппозиции». А, зная принципиальность народных избранников (ничуть не меньшую, чем у судей КС), конечный результат этих их размышлений нетрудно было предвидеть. Другое дело, что крайне невысокой остаётся надёжность перебежчиков и «окончательность» их решений.

Цена, которую власть заплатила за названные достижения – дальнейшая дискредитация судебной системы в целом, Конституционного суда как института, и, конкретно - вот этого вердикта о «тушках».

Повторюсь - на нынешнем этапе ни сам вердикт, ни его юридическая сомнительность не играют практически никакой роли ни во внешней, ни во внутренней политике. Однако оппозиционеры не напрасно выступили с осуждающими заявлениями. Прежде всего, это вообще полезно - почаще называть вещи своими именами. Кроме того - этапы ведь проходят. Как писал поэт: «Приходят слова, и уходят слова, за правдою правда вступает в права». Глядишь, пройдёт немного времени, и вожди оппозиции ещё ссориться будут, выясняя – кто в апреле слишком медлил с заявлением о незаконности решения КС?!

ЭКОНОМИКА И ВЫБОРЫ: И КОРАБЛЬ НЕ ПЛЫВЁТ

Тут необходимо отметить ещё один чисто политический аспект - важный настолько, что, вполне возможно, он и сыграл решающую роль. Отмашка Конституционному суду на решение по варианту №2 (подтверждение легитимности «тушек») означает отказ от варианта №3 – констатации неконституционности новой коалиции и, как следствие – назначение досрочных парламентских выборов. Неясно только – считать это плюсом или минусом.

Плюсов (для Януковича и ПР) два. Во-первых, на новую избирательную кампанию не придётся тратить средства - собственные, а также бюджетные (которые воспринимаются как уже почти собственные). Кроме того, раз нет выборов – то нет и риска проигрыша (рисковать «регионалы» не любят очень). Соображения эти веские. Для вождей ПР, как оказалось, определяющие.

Однако отказ от досрочных выборов «прямо сейчас» никак не означает, что в перспективе удастся вообще отказаться от всенародного волеизъявления – даже если в планах «донов» и на самом деле предполагается свести выборы к сугубо ритуальному мероприятию. А значит, неизбежны и связанные с выборами траты и риски.

При этом как раз быстрое проведение кампании не только давало наибольшие шансы упрочить (на волне недавней победы) своё парламентское представительство, но дополнительно сулило солидные имиджевые бонусы. «Чистый» вердикт КС демонстрировал бы «недавление» на суд, а назначение выборов по решению суда – символизировало бы законопослушание новой власти. Как выразился несколько лет назад видный представитель ПР – «действуем в правовом поле – такая теперь фишка».

Парадокс же заключается в том, что регионалы отказалась от имиджевых бонусов и от дополнительного запаса прочности именно сейчас - в условиях, когда и в том, и в другом может возникнуть острейшая нужда. Поскольку с экономикой, с промышленным производством, с ЖКХ, и т.д., и т.п. – со всем этим всё равно придётся что-то делать, а такие реформы нигде и никогда не проходили совсем уж безболезненно.

Понятно, что никаким серьёзным реформированием экономики новая власть заниматься не планировала и не планирует. Демонстративный отказ от возможности укрепить свои позиции накануне решения о мероприятиях, неизбежно «непопулярных» - тому лишь одно из многих подтверждений.

С «реформами» у нас, и правда, всё время выходила какая-то ерунда (чтобы не сказать - «лажа»). Началось ещё с «трастовых» декретов «чрезвычайного» премьер-министра Л.Д.Кучмы и с его же первого президентского программного доклада «Путем радикальных рыночных реформ». Так оно и шло, и ничего путного на этом фронте до сих пор не происходило. Как-то приспосабливалось к новым реалиям само собой, самотёком. И, если не считать (я бы не считал) «реформированием» регулярное перераспределение собственности и потоков, которое проводила каждая новая власть, - то реальными системными преобразованиями никто у нас не занимался. Никогда.

По-человечески это понятно. Системные реформы – дело непростое и очень «рейтингоёмкое» даже в случае успеха (если он ещё будет). Терять рейтинг, тем более перед выборами, никто не хотел. А состояние «перед выборами» у нас постоянное, даже если до выборов – 5 лет (тем более что – а вдруг всё упадёт настолько, что оппозиция сумеет добиться досрочных!). Оттягивание проблем вело, естественно, к их усугублению, и каждой новой власти приходилось бы брать на себя всё большие риски… Так и замыкался порочный круг.

Новая власть, похоже, над этой проблемой вообще не задумывалась. С легкомысленным оптимизмом, вообще характерным для деятелей, вернувшихся к державному кормилу после многих лет вынужденной оппозиционности, вожди ПР на предстоящие им государственные заботы смотрели крайне упрощённо и, что называется, в розовом свете. Разумеется, они понимали, что придётся (как всегда) латать постоянно возникающие бреши, а в остальном рассчитывали на тихий, мирный (или не тихий и не мирный – тут уж как получится) но такой привычный дерибан. (Это же уму непостижимо – сколько надо «отбить» за минувшие годы, да ещё и кризисные).

ЭКОНОМИКА И РЕФОРМЫ: АЙСБЕРГ ДЛЯ «ТИТАНИКА»

Но делать что-то всё-таки придётся. Просто потому, что ресурсы страны уже начали иссякать почти физически ощутимо. Сложности в переговорах с Россией и с МВФ – это только самая верхняя часть айсберга проблем.

Оправдание – что страну «довела» предыдущая команда - с научной точки зрения справедливо лишь отчасти. Первыми популистский маховик социальных раздач запустили как раз соратники Виктора Фёдоровича в ходе президентских выборов 2004 года. Хотя, конечно, Юлия Владимировна эту дебютную идею подхватила и развивала с нечеловеческим энтузиазмом. Впрочем, в практическом плане все эти исторические экскурсы представляют лишь академический интерес. На «срочных досрочных» выборах ещё можно было бы свалить вину на предшественников (все так делают) но теперь такая возможность перекрыта. Через год, если не раньше, последствия непопулярных мер (или, что ещё хуже - их отсутствия) лягут на рейтинги Януковича и его партии.

Тут приходится повториться: решение КС мягко подводит нас к мысли, что новая власть в идеале видела бы такую ситуацию, при которой выборы «лёгким движением руки» незаметно превратились бы в пустую формальность. А рейтинги, следовательно, потеряли бы всякое значение. Однако в наших условиях такое «превращение» выглядит не слишком реальным.

Авторитарный режим устанавливается относительно спокойно в двух случаях. Во-первых, если потенциальный «автократ» располагает реальной силой, способной навязать обществу новый порядок. Такой силы в Украине, по счастью, нет. И заблуждаться тут никому не стоит. Вот Курманбек Салиевич Бакиев тоже был уверен, что у него «всё схвачено», потому что он же - «не Акаев» (чтобы было понятней, скажем, к примеру - не Ющенко).

Вторая, более устойчивая модель авторитаризма, находит массовую поддержку, если власть в обмен на ограничение свобод может предложить обществу хоть что-то взамен. На постсоветском пространстве повышенным спросом пользуется «стабильность». Прежде всего – социальная и экономическая. В «нагрузку» хорошо ещё идёт политическая. Но всё это тоже не наш случай. Если бы Янукович и его правительство могли предложить обществу социальную и экономическую стабильность, то об установлении «режима» и мечтать не было бы нужды.

Или это уже был бы не Янукович и не его правительство.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН