Команда Азарова родила законопроект о налоге на роскошь

Законопроект о введении налога на некоторые предметы роскоши был одобрен сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, в частности, проектом закона предлагается ввести налог, взимаемый при покупке самолетов, вертолетов, яхт, дорогих автомобилей и элитной недвижимости.

Такая мера, отметил С.ТИГИПКО, позволит увеличить доходную часть госбюджета и, как следствие, более сбалансировать бюджет.

«Повышая доходную и уменьшая расходную части бюджета, государство должно защитить наиболее незащищенные слои населения… Принцип социальной справедливости успешно работает во всех развитых странах. Принятие соответствующего закона о налогообложении объектов роскоши будет способствовать не только наполнению бюджета, но и сохранению стабильности в обществе», - отметил вице-премьер.