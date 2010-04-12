Яценюка записали лидером партии "Фронт перемен"

Политическая партия «Фронт перемен» направила в Министерство юстиции официальное сообщение об избрании нового партийного лидера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, внеочередным партийным съездом принято решение об избрании председателем партии Арсения ЯЦЕНЮКА.

В соответствии с уставом партии, председатель является высшим должностным лицом организации, которое определяет политический курс, готовит и выносит на рассмотрение съезда программу партии, принимает политические решения.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменениях в составе руководящих органов партии «Фронт перемен» и внесло изменения в Реестр политических партий Украины. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Политическая партия «Фронт перемен» была зарегистрирована в Министерстве юстиции 26 июня 2007 года и внесена в Реестр политических партий под №140.

В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, адреса и местонахождением в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.