Литвин увидел позитив в решении КС о коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает позитивным решение Конституционного Суда относительно формирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с членами Малой академии наук.

«Я вижу в нем позитив», - сказал В.ЛИТВИН. Он объяснил это тем, что решением КС указано, что на первом месте должен быть депутат, а не фракции. В то же время, по мнению председателя ВР, второй шаг должен быть в изменении избирательной системы, которое бы также поставило на первое место депутата и избирателя, а не политические силы.

«Выход - в принятии Избирательного кодекса, в котором четко нужно зафиксировать, что Избирательный кодекс может быть изменен только конституционным большинством», - сказал председатель парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что это нужно для того, чтобы «ни у кого не было зуда перед каждыми выборами с учетом расстановки политических сил подмять избирательное законодательство под себя».