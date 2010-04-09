Литвин увидел позитив в решении КС о коалиции
Спикер знает, каким должен быть второй шаг
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает позитивным решение Конституционного Суда относительно формирования коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с членами Малой академии наук.
«Я вижу в нем позитив», - сказал В.ЛИТВИН. Он объяснил это тем, что решением КС указано, что на первом месте должен быть депутат, а не фракции. В то же время, по мнению председателя ВР, второй шаг должен быть в изменении избирательной системы, которое бы также поставило на первое место депутата и избирателя, а не политические силы.
«Выход - в принятии Избирательного кодекса, в котором четко нужно зафиксировать, что Избирательный кодекс может быть изменен только конституционным большинством», - сказал председатель парламента.
В.ЛИТВИН отметил, что это нужно для того, чтобы «ни у кого не было зуда перед каждыми выборами с учетом расстановки политических сил подмять избирательное законодательство под себя».