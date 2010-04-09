Тимошенко поблагодарила судей КС, что не подписали решение о коалиции

Лидер оппозиции Юлия Тимошенко выразила благодарность тем семи судьям Конституционного Суда Украины, которые не поставили свои подписи под решением от 6 апреля о легитимизации так называемой «коалиции тушек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, это судьи БРИНЦЕВ Василий Дмитриевич, ДЖУНЬ Вячеслав Васильевич, ДИДКИВСКИЙ Анатолий Александрович, ДОМБРОВСКИЙ Иван Петрович, МАЧУЖАК Ярослава Васильевна, СТЕЦЮК Петр Богданович, ШИШКИН Виктор Иванович.

«Я благодарю вас за вашу мужественную гражданскую позицию. Знаю, как непросто вам было защищать справедливость и закон, какие искушения были перед вами. Пока есть такие люди, как вы, можно верить, что не все в этой стране и при этой власти продается», - говорится в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я твердо убеждена, что благодаря принципиальным, профессиональным людям, которые не изменяют свою позицию за деньги или благосклонность власть предержащих, Украина сможет вырваться из той бездны, которая поглощает ее с каждым днем пребывания при власти ЯНУКОВИЧА», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.