Винский говорит, что идти в оппозицию с Тимошенко ему было проще всего

Победу на выборах в местные советы в Киеве обеспечит только достаточное количество мотивированных членов партии.

Об этом сказал председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский 7 апреля на встрече с претендентами в кандидаты в депутаты Киевсовета и районных советов в г. Киеве от партии «Народная власть».

Он также отметил, что основным принципом работы должно стать создание дееспособной «избирательной машины» в каждом районе города Киева и на уровне города в целом, а также закрепление за каждой участковой избирательной комиссией члена партии.

Объясняя мотивацию вхождения депутатов партии «Народная власть» в коалицию, И.Винский заявил, что Ю.Тимошенко и В.Ющенко в борьбе за власть привели к ней Виктора Януковича. «У нас были 2 варианта: или идти с Тимошенко в оппозицию (это самый простой путь), или идти во власть, чтобы работать, влияя на ситуацию в стране. Наша цель пребывания в коалиции – демократизация и социализация, это решение продиктовано исключительно патриотическими рассуждениями», - сказал политик.

Лидер партии также подчеркнул, что, невзирая на изменение политической ситуации, идеология партии остается неизменной, и первоочередным пунктом остается проведение необходимых для государства реформ.

«Хорошо, что сейчас одна политическая структура ответственна за ситуацию в государстве. Через 8-10 месяцев мы сможем сделать оценку существующей власти. Не может развиваться государство, если нет взаимодействия между президентом и премьером, правительством и парламентом. Если хаос и безвластие завершатся в Украине, она получит шанс», - считает И.Винский.

Отвечая на вопрос относительно возможного объединения с другими политическими силами, И.Винский отметил, что «идеологически ближе всего к нам Социалистическая партия, я надеюсь, что в СПУ сменится лидер и мы найдем с ним общий язык, другие варианты – Яценюк и Тигипко».