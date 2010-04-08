Кто обещал пустить российских солдат на Крещатик?

Оппозиционное правительство поручило народному депутату из фракции НУ-НС, вице-премьер-министру оппозиционного правительства Борису ТАРАСЮКУ обратиться с депутатским запросом в Министерство обороны Украины с требованием предоставить информацию о возможном участии военнослужащих РФ в военном параде в Киеве по случаю Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании оппозиционного правительства.

В решении отмечается, что в случае подтверждения этой информации оппозиция будет требовать от Президента Украины и органов исполнительной власти неуклонного соблюдения и выполнения положений Закона Украины «О порядке допуска и условиях пребывания подразделов Вооруженных Сил других государств на территории Украины».

Во время заседания оппозиционного правительства Б.ТАРАСЮК отметил, что заявление министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ об участии в параде военнослужащих РФ прямо нарушает действующее законодательство.

Он отметил, что подразделения иностранных государств могут допускаться на территорию Украины в порядке, определенным законом. В частности, министр иностранных дел должен внести соответствующее представление, согласованное с Министерством обороны, на утверждение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В свою очередь, решение СНБО должно быть имплементировано указом Президента, который затем утверждает Верховная Рада.

«Мы будем требовать от власти соблюдать закон, но если они будут игнорировать этот закон, то будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании ВР», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, во время заседания координационного совета по вопросам празднования 65-й годовщины Победы, которое проходило в Администрации Президента, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявил, что в параде 9 Мая в четырех украинских городах вместе с представителями Вооруженных Сил Украины примут участие 1040 российских военнослужащих.