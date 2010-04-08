Балога: нужна реальная альтернатива власти

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что решение Конституционного Суда о конституционности коалиции должно ускорить формирование мощной демократической оппозиции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По его мнению, сегодняшнее решение Конституционного Суда о признании легитимности действующей коалиции в Верховной Раде было вполне ожидаемым, поскольку базируется не на четком и незаангажированном прочтении Основного Закона, а на политической целесообразности. По словам В.БАЛОГИ, логику судей КС определяли не столько конституционные нормы, сколько стремительный характер формирования новой власти в стране после президентских выборов.

«Очевидно, что в представлении людей в судейских мантиях маленькая книжечка – Конституция – была чем-то несерьезным, чтобы направить властный танк в правовую колею. Имеем очередной пример, когда политическая конъюнктура и отсутствие профессиональной и гражданской позиции Конституционного Суда сделали еще более долгим путь Украины к верховенству права и демократии. Вердикт КС не убедителен со всех правовых позиций и явно не добавляет репутации этому судебному органу», – сказал он.

В.БАЛОГА отметил, что “легализация унизительной для Верховной Рады как высшего законодательного органа «коалиции тушек» создает качественно новую политическую ситуацию в нашей стране”. По его словам, отныне Конституционный Суд является соответственным за действия власти и их последствия для государства, поскольку решение о законности коалиционно-правительственного тандема уже формирует потенциал серьезных политических конфликтов на центральном и региональном уровне.

Он считает, что также вердикт КС фактически создает предпосылки для новых правовых деформаций в государстве. «Любая власть, которая смогла легко добиться выгодного для себя толкования Основного Закона, непременно будет иметь искушение еще и еще повторить этот опыт. Сегодняшний случай означает, что противодействовать этому в дальнейшем будет сложнее», – считает В.БАЛОГА.

Поэтому лидер “Единого Центра” отметил важность формирования широкого демократического противовеса всем попыткам власти идти вопреки Конституции и законам государства. «Наверно, вердикт КС должен стать более чем четким сигналом всем демократическим, ответственным политическим силам к объединению усилий. В стране должна быть создана реальная альтернатива власти, которая не будет заниматься политической демагогией и популизмом, а предложит обществу действенную и реалистическую программу. Которая развернет широкую агитационную работу не за столом потешных заседаний опереточных правительств, а непосредственно с обществом. Промедление с формированием новой оппозиции способно обернуться весомыми потерями для Украины как правового, демократического государства. Сегодняшний день должен стать точкой отсчета для такого объединения», - сказал В.БАЛОГА.