Эксперт: оппозиции придется сменить спикеров и методы дискуссии

Оппозиция в ближайшее время должна будет предложить обществу новый формат дискуссии, а главное спикеров.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии политолога, директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА по поводу активности оппозиционного Кабинета министров

«Если оппозиция в ближайшее время не предложит обществу новый формат дискуссии, а главное новых, готовых к профессиональной и конструктивной работе спикеров, можно будет говорить о смене двухпартийной системы в Украине. ТИМОШЕНКО сама по себе является харизматичным лидером. Однако в условиях оппозиции ей необходимо будет опираться на таких же ярких и самодостаточных политиков, а не на сотрудников своего секретариата. В этой связи необходимо говорить о принципиальной смене как тональности риторики БЮТ, так и самих ньюзмейкеров. В частности, сейчас наиболее востребованными должны быть профессионализм, способность к конструктиву и компромиссу таких личностей как ТОМЕНКО, ШЕВЧЕНКО или КОРОЛЕВСКАЯ», - считает В.КУЛИК.

По его мнению, на этом этапе крайне важно для Ю.ТИМОШЕНКО подобрать команду профессиональных, харизматичных личностей, имеющих собственный электоральный потенциал, не пересекающийся с потенциалом самой Ю.ТИМОШЕНКО и ее партии.

«БЮТ сегодня однозначно нуждается в усилении. Однако усиление должно пойти по линии формирования команды профессионалов, имеющих высокие персональные электоральные позиции, не пересекающиеся с позициями той же ТИМОШЕНКО. В этой связи конечно можно назвать Андрея ШЕВЧЕНКО, Олеся ДОНИЯ, Владимира БОНДАРЕНКО, Наталью КОРОЛЕВСКУЮ и др.», - сказал В.КУЛИК.