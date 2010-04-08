В ЕЦ считают, что нельзя для Киева делать исключения из правил

Народный депутат, член президиума партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА считает, что намерения лишить киевлян права избирать городского голову являются попыткой сделать столицу “территорией без демократии”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

Согласно сообщению, так В.ПЕТЁВКА расценил подготовку правительством изменений в закон о столице, которыми предусматривается отменить прямые выборы киевского градоначальника. Эти правительственные инициативы он назвал попыткой взять власть в Киеве силой, игнорируя волю городской общины.

Политик отметил, что уже давно назрела необходимость распределить полномочия между мэром столицы и руководителем Киевской городской государственной администрации. Однако урегулирование этой проблемы через отмену мэрской должности напоминает способ лечения головной боли простым отрезанием головы. «Вместо переписывания законов под потребности временной политической целесообразности новой власти нужно на деле доказывать свою эффективность, в том числе и в столице. Для этого есть все полномочия и возможности», - отметил В.ПЕТЁВКА.

Народный депутат указал, что прямая норма Конституции устанавливает право общин самим избирать себе власть. «Недопустимо, спекулируя особым статусом Киева, пытаться сделать для него исключение из правил. В столице те же проблемы, что и в других городах страны, и киевляне должны самостоятельно определяться, кому они предоставляют полномочия на их решение. Так же, как украинцы сами, не делегируя никому этого права, непосредственно избирают главу своего государства. Прошлогодняя попытка перенести выборы Президента в Верховную Раду не увенчалась успехом, поэтому сейчас идеологи той неудачной авантюры хотят применить аналогичный подход в Киеве», – заметил он.

По мнению представителя “Единого Центра”, вместе с местными выборами целесообразно провести и досрочное переизбрание Киевского городского головы. «Ведь подавляющее большинство жителей столицы недовольно тем, как местная власть занимается обеспечением жизнедеятельности города. Сегодня судьба местных выборов, в частности в Киеве, зависит только от решения Верховной Рады. В то же время парламент должен принять изменения в избирательное законодательство, которые бы как можно лучше защищали интересы жителей столицы, в частности, ввести двухтуровость избрания городских голов», - считает В.ПЕТЁВКА.