Губернатор: у меня тут нет ни кумовьев, ни родственников

Новоназначенный председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН пообещал не проводить массовых увольнений в исполнительной структуре, но от подчиненных будет требовать соблюдения жесткой вертикали властных обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в сессионном зале администрации во время своего представления общественности области.

«Большинство кадров останется, но придут и новые, прежде всего, в районы. Основным критерием назначения новых людей, в том числе моих заместителей, станет желание и способность выполнять программу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - отметил губернатор.

С.ЛАРИН также очертил основные задачи, которые он будет реализовывать в должности председателя Кировоградской ОГА. Это - обеспечение выполнения бюджета, создание инвестиционной программы развития региона, соблюдение режима строгой экономии бюджетных средств и борьба с коррупцией.

«К счастью, у меня в Кировоградской области нет ни кумовьев, ни сватов, ни родственников», - отметил он.

Также губернатор пообещал публично отчитываться перед общественностью о проделанной работе через СМИ.

Как сообщал УНИАН, С.ЛАРИН, который является народным депутатом от Партии регионов, был назначен губернатором Кировоградской области 6 апреля.