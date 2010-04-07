Ющенко о Януковиче и Тимошенко: эти медведи в одну берлогу не поместятся

Лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО допускает возможность переговоров своей политической силы с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно формирования новой коалиции.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна молода”.

“Такие переговоры возможны. А иначе зачем идти в политику? Если ты хочешь, чтобы твое мнение было учтено в основах политического курса - ты должен садиться и говорить. А если завтра твой принцип станет основой деятельности ЯНУКОВИЧА или Николая АЗАРОВА - то, простите, ради этого стоит идти в политику”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о возможности объединения в коалицию фракций Партии регионов, «Нашей Украины» и, возможно, Блока Литвина, В.ЮЩЕНКО отметил, что самым сложным в этой конструкции будет найти общий язык не в экономической, а идеологической сфере.

“Одна из первых проблем: как нам решить языковую политику? Это вопрос судьбы нации: либо она укрепляется, либо же мы продолжаем играть на двух пластинках, углубляя между собой отличия”, - отметил он.

По его мнению, переговоры между этими тремя политическими силами были бы позитивным знаком обществу. “Три силы, которые представляют Восток и Запад Украины, - «НУ», ПР и БЛ - сели бы за стол переговоров и сказали: «У нас есть единые национальные приоритеты». Собственно, для этого и нужно заниматься политикой. Но пока еще эта дорога не принята”, - считает лидер “Нашей Украины”.

В то же время В.ЮЩЕНКО не исключает сценария, по которому после отрицательного решения Конституционного Суда относительно формирования существующего большинства в парламенте будет создана коалиция Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.

Он назвал такой союз самым ужасным вариантом. “За этим альянсом стоит Кремль. Этот союз конституционный - он дает более 300 голосов. Идея такой коалиции разрабатывалась еще в 2008 году. Эти силы родственны. У них большие патроны. Тот союз не состоялся из-за того, что его не допустили Президент, общественность, журналисты. И из-за того, что ПР и БЮТ не смогли договориться о разделении ключевых должностей - Президента и премьера”, - считает В.ЮЩЕНКО.

“Если Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) пойдет по этому сценарию, он повторит ошибку ЮЩЕНКО. А моя ключевая ошибка - это ТИМОШЕНКО. Это персональная угроза для него. Думаю, он это прекрасно понимает. Эти два медведя в одну берлогу не поместятся”, - добавил экс-президент.