Окружение Януковича не собирается договариваться с Черновецким?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что кадровый вопрос в системе городской власти в столице для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сегодня является ключевым в контексте укрепления его электоральных и имиджевых позиций в Киеве.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно возможного разделения должностей председателя КГГА и мэра, переданном агентству УНИАН.

«То, что с ЧЕРНОВЕЦКИМ не собираются договариваться в окружении ЯНУКОВИЧА, сегодня абсолютно понятно. Главной проблемой остается кандидатура на должность главы КГГА – слишком много заинтересованных групп влияния», - заявил, в частности, А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по его мнению, если рассматривать этот шаг в контексте усиления электоральных и имиджевых позиций лично В.ЯНУКОВИЧА, то стоит говорить либо о серьезной управленческой кандидатуре уровня вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, либо о политике из Партии регионов, «не вызывающем отторжения в восприятии избирателей», например, лидере городской организации ПР Василии ГОРБАЛЕ.

Использовать же пост главы КГГА как «платежный способ», убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ, для В.ЯНУКОВИЧА будет «слишком опрометчивым поступком».

«Конечно, существует большой соблазн обменять позицию председателя КГГА на серьезные политические дивиденды. Однако в этом случае теряется контроль и за мощнейшими организационными ресурсами, и за возможностью формировать информационную политику в столице», - отметил эксперт.