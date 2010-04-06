Бютовец намекнул Тимошенко, что лучше не «чистить», а пытаться понять

Народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ) отмечает, что от руководства Блока Юлии Тимошенко, фракции БЮТ и партии “Батьківщина” будет зависеть сколько депутатов войдут в коалицию в парламенте.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

Комментируя высказывание председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА о возможном увеличении до конца апреля коалиции до 260 народных депутатов (сегодня 240 - УНИАН), С.ВЛАСЕНКО отметил, что этот сценарий может осуществиться, если руководство БЮТ, фракции и партии “Батьківщина” будет бездеятельным.

“Если это будет наблюдательная позиция, то почва для таких заявлений есть, хотя, возможно, не в таком количестве. Но если же в партии будут проведены активные действия по анализу существующих проблем, по анализа ситуации, если будут найдены какие-то креативные решения, то, я думаю, мы можем говорить о том, что этого не произойдет”, - заметил он.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, руководство должно “очень тщательным образом проанализировать мотивы, по которым люди приняли для себя решение так или иначе сотрудничать с действующей властью”.

“Следует проанализировать эти мотивы, следует наложить их на остальную фракцию, и тогда можно будет понять, кто под эти мотивы попадет, а кто нет”, - сказал депутат. По его словам, в данной ситуации лидерам партии, блока и фракции надо на опережение работать с такими людьми, но не ради того, чтобы уговорить их остаться в оппозиции.

Как считает С.ВЛАСЕНКО, главной задачей Юлии ТИМОШЕНКО является общение с каждым из народных депутатов, в частности, с теми, кто “мог бы потенциально рассматривать для себя какие-то предложения от власти”, с тем, чтобы “можно было конструктивно отработать подходы, сняв вопросы, которые к ним или у них есть, таким образом оставив их идеологически в оппозиции”.

Он заявил, что ему не нравится именно слово “чистка” партийных рядов. В то же время С.ВЛАСЕНКО отметил, что в партии должен произойти процесс обновления.

По его словам, обновление должно заключаться в том, чтобы “поговорить с каждым депутатом, понять настроения людей, а также причины, которые бы могли побуждать принять решение сотрудничать с властью и, возможно, все же сделать что-то для того, чтобы эти причины у людей исчезли”.

“Здесь есть широкое поле для кадровой работы, и я бы назвал это одной из основных задач руководства, по крайней мере, на этот период”, - добавил он.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что “обновление команды - это очень позитивный процесс, но главное, чтобы его не заговорили или не исказили”. По его словам, необходимо введение новых людей в партийные структуры как “Батьківщини”, так и БЮТ, в том числе на местах, особенно “в преддверии местных выборов”. “Надо обновлять команду в целом, но речь не идет о том, чтобы удерживать людей в партийных структурах”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля лидер объединенной демократической оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в ее команде начинается большая чистка.

Как сообщил сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала, общаясь со своими сторонниками в персональном блоге. “Я обещаю, что это будет самая большая чистка в украинской политике за все годы независимости. Мы уберем весь балласт, все болото, избавимся от всего того хлама, который случайно и меркантильно прибился к команде. Мы решительно избавимся тех людей, которые делают нашу команду слабее, чем того требует время”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.