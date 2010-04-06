Тимошенко говорит, что Янукович ростом не вышел, чтобы ее пугать

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО получила повестку в Генеральную прокуратуру за распространение ею информации о ходе рассмотрения в Конституционном Суде дела о формировании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что против нее начали действовать после того, как она на пресс-конференции обнародовала ход рассмотрения в Конституционном Суде представления о формировании коалиции.

По ее словам, во время Пасхальных праздников она получила приглашение в Генпрокуратуру, «которым меня вызывают в Генеральную прокуратуру для того, чтобы уже против меня оказывать давление за то, что я обнародовала обстоятельства, которые происходят в Конституционном Суде». Как считает Ю.ТИМОШЕНКО, это делается для того, чтобы ее запугать.

«Я хочу сказать господину ЯНУКОВИЧУ и его подручной Генеральной прокуратуре, что против меня все годы, пока КУЧМА работал, выкручивали руки, пока все его сторонники пытались мою семью унизить и репрессировать… Я хочу сказать, что ЯНУКОВИЧ еще не вышел политическим ростом вместе со всей своей кавалерией, чтобы меня пугать Генеральной прокуратурой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что она «давно уже пуганая, и давно уже этих парней не боится».

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что «все эти посылы из Генеральной прокуратуры» так и останутся «безвольной системой репрессий». При этом лидер БЮТ пообещала, что обязательно пойдет в Генпрокуратуру. «Не сомневайтесь. И то, что я буду разговаривать с прокурорами, которые работают по заказу, четко и откровенно, в этом тоже не сомневайтесь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, также пообещав, что она не будет впадать в “политическую панику”.

Она заверила, что будет защищать вместе со своей командой Украину столько, сколько у нее будет возможностей, и столько, насколько общество будет давать ей на это полномочий.