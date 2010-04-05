Тимошенко об Основном законе, нерушимости границ и Монтескье

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украина должна гордиться тем, что является первой среди европейских стран, в которой появился Основной Закон, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это наша демократия, это наша слава», - убеждена лидер оппозиции.

«Сегодня, 5 апреля, исполняется 300 лет со дня принятия Конституции Украины гетмана Пилипа Орлика. Украинцы могут гордиться этим документом, который увидел мир на 77 лет раньше американской и на 81 год раньше польской Конституции», - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.

Текст Конституции Пилипа Орлика несет отпечаток древних правовых традиций, однако многие его положения опередили время и актуальны для современной Украины. «Каждое государство появляется и существует благодаря нерушимости границ. Так и территория нашей Отчизны да не пострадает ни от нападения, ни в результате неправомерного решения в своих границах», - говорится, в частности, в документе.

«Думаю, что сегодня мы должны вспомнить: Украинское государство имеет прочные конституционные традиции. В 1710 году, когда в цивилизованной Европе еще только начинали говорить о принципах разделения власти, а молодой Монтескье еще даже и не думал о «Духе законов», Украина уже имела первую Конституцию Пилипа Орлика», - констатирует лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО также отмечает, что читала, будто даже Конституции США и некоторых европейских стран содержат много заимствований из первого украинского Основного Закона. «Пусть это даже легенда, исторический миф. Но и мифы не рождаются просто так, из ничего», - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что Конституция Пилипа Орлика – правовой и интеллектуальный памятник украинского народа – должна быть доступной для широкой общественности украинцев, которые должны гордиться своей историей и достоянием своих предков. Кроме того, отмечает Ю.ТИМОШЕНКО, празднование 300-летия первой Конституции требует внимания украинской власти, декларирующей уважение к каждому гражданину государства.

Как известно, 5 апреля 1710 года Пилип Орлик был избран гетманом Украины. В тот же день в Бендерах были провозглашены «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского», которые позже получили название Конституции Пилипа Орлика.