НУНС: псевдорешение о Бандере - попытка выручить Януковича

В НУНС считают политическим заказом решение суда об отмене указа о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины. Об этом заявил заместитель лидера фракции НУНС Тарас Стецькив.

"Решение суда не правовое, это было ясно с самого начала. Суд не имел права даже рассматривать такое решение... и с правовой точки зрения здесь даже нечего комментировать", - сказал депутат.

Он назвал это решение "попыткой дать псевдоюридическую возможность" действующему президенту Виктору Януковичу отменить указ предыдущего президента Виктора Ющенко.

По его мнению, не имеет значения, кто будет обращаться в суд с апелляцией по этому вопросу. "Сделает ли это внук Бандеры, или сделают ли это народные депутаты, не имеет значения", - приводит слова Стецькива "Украинская правда". По его убеждению, это решение Донецкого суда "может быть легко отменено любым другим судом".