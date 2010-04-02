О совместных парадах на День Победы договорились Янукович с Медведевым

Решение о взаимном участии военнослужащих вооруженных сил Украины и Российской Федерации в военных парадах в Киеве и Москве в День Победы 9 мая является результатом личных договоренностей президентов двух государств.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, такое решение уполномочены принять на высшем государственном уровне лишь президенты двух стран – Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, отметили в военном ведомстве, Министерство обороны, получив соответствующее поручение, готово его выполнить и обеспечить проход совместного парадного расчета украинских и российских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, впервые в истории Украины 9 мая в военном параде в Киеве примут участие около 70 военнослужащих Вооруженных сил России.

Как планируется, представители Вооруженных сил Украины также примут участие в параде в День Победы в Москве на Красной площади.