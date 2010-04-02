У Портнова к Ющенко нет ничего личного, «просто очень нужны деньги»

Сторона Виктора ЮЩЕНКО затягивает судебный процесс о клеветнических высказываниях экс-президента Украины в адрес народного депутата Украины, члена фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА.

Об этом сообщил А.ПОРТНОВ в интервью «Левому берегу».

По словам депутата, он еще в декабре 2009 года подал в Шевченковский районный суд столицы соответствующее исковое заявление. Однако, по словам депутата, «сторона Виктора Андреевича применяет приемы затягивания процесса, но я никуда не спешу. Вчера, например Апелляционный суд Киева отказал екс-президенту в его многочисленных ходатайствах рассмотреть этот иск в Обуховском районе, по месту нахождения многих объектов недвижимости г-на ЮЩЕНКО. Хотя мне все равно, где проводить этот судебный процесс».

А.ПОРТНОВ рассказал, что «в настоящее время идет судебное производство, выполняются необходимые процедуры. После завершения этого процесса адвокаты, которые меня представляют, будут тренироваться на Викторе Андреевиче в новом судебном процессе о возмещении морального ущерба. У нас ничего личного, просто очень нужны деньги».

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года, во время встречи с избирателями Хмельницкого в то время кандидат на пост Президента и Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил о наличии судимостей у депутатов от фракции БЮТ, причастности того или иного депутата к незаконным действиям, связанным с хищением имущества, убийствами и другими преступлениями. В частности, среди депутатов от БЮТ он назвал фамилию А.ПОРТНОВА и еще несколько десятков фамилий.

А.ПОРТНОВ обратился с иском в суд по поводу клеветнических высказываний Президента в свой адрес.