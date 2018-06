Григорий Немыря: делясь впечатлениями от Януковича, лидеры ЕС напевали песню Кени Прайса

В Украине отменена должность вице-премьера по евроинтеграции. Министр иностранных дел Константин Грищенко являет себя прессе на пять минут, избегая вопросов. А между тем от представителей новой власти звучат много заявлений, которые противоречат друг другу: то нам говорят, что евроинтеграция неотвратима, то предлагают создать Таможенный Союз с Россией, то предлагают ввести внеблоковый статус. Что происходит в стране? Мы уже изменили направление движения? Или делаем вид, что изменили? Это дипломатический маневр? Или это другое виденье государственного проекта?

Эти все вопросы мы задали экс-вице-премьеру по вопросам европейской интеграции Григорию Немыре.

ЕВРОПА ОБЕСПОКОЕНА, ПОНИМАЕТ ЛИ ЯНУКОВИЧ НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТИТЬ ДВЕ ИНТЕГРАЦИИ Григорий Михайлович, министр Грищенко в Брюсселе имел встречу с директором департамента расширения и политики соседства Фюле. Фактически, это первая встреча министра с главой департамента, который собственно будет “отвечать” за Украину. Как в Европе восприняли министра правительства Януковича? На встрече с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Фюле я не присутствовал. Я был на украинском ланче, организованном Немецким Фондом Маршалла (США). Кроме того, за день до Брюсельского форума я принял участие в саммите Европейской Народной Партии. В нем принимали участие все ведущие лидеры Европейского Союза, Президенты Европарламента, Европейского Совета, Европейской Комиссии. Безусловно, у меня создалось впечатление об отношении европолитиков к Януковичу и к правительству, которое возглавляет Азаров. Невзирая на то, что прошло немного больше месяца после их прихода к власти, предварительные выводы уже можно сделать. Во-первых, от Януковича не ожидают многого. Во-вторых, выражается обеспокоенность, понимает ли Янукович невозможность совместить две интеграции одновременно. Речь идет об интеграции в Европейский Союз через создание углубленной зоны свободной торговли и одновременной глубокой экономической интеграции в рамках СНГ, которая включает присоединение Украины к Таможенному союзу, куда входят Казахстан, Беларусь, Российская Федерация. Обобщая, могу сказать, что сейчас наблюдается период выжидания со стороны ЕС, поскольку во время поездки Януковича в Брюссель были даны обещания. Но сейчас на практике наблюдается несоответствие действий тем обещаниям.

Уже в инаугурационной речи Янукович сделал заявление, что Украина будет продолжать политику, которая закрепляет ее в вакууме безопасности. Он сказал, что Украина будет мостом между Востоком и Западом. Это лишь внешне выглядит привлекательно, а в практической плоскости это тупиковая концепция, от которой отказались все наши соседи к западу от Украины. Мост - это то, что стоит, что не двигается, что обречено на стагнацию, не способно на перемены. По мосту лишь ходят и ездят. Если это является пониманием стабильности по Януковичу, то оно очевидно входит в противоречие с концепцией модернизации Украины, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения общества и политики. Концепция моста противоречит стратегическому курсу на европейскую интеграцию. Когда Янукович был в Москве, он выразил пожелание “догнать Россию”. Это напомнило мне высказывание Никиты Хрущова, который в 1957 году призывал “догнать и перегнать Америку”. Но Хрущов имел в виду экономику и Америку, а что имел в виду Янукович – непонятно. Обратите внимание на отличие пунктов отсчета относительно источника и ресурса модернизации. Для Хрущова – 50 лет назад - это была Америка, а для Януковича – в ХХІ веке – это Россия. Но Россия не ставит целью интегрироваться в ЕС, Россия видит себя самодостаточным большим государством, и соответствующим образом выстраивает свою политику безопасности и внешнюю... По моему мнению, если продолжать эту аналогию, то лучшей целью Украины должно быть – догнать Европу.

Грищенко - опытный дипломат. Я желаю ему успеха, но хочу выразить сожаление, потому что то, что задекларировано, уже имеет внутренние противоречия. Даже «профессионального цинизма» опытного дипломата не хватит надолго, чтобы прикрывать все большую бездну между риторикой и делами.

ЯНУКОВИЧ ЛИКВИДИРОВАЛ И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО ВОПРОСАМ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ Григорий Михайлович, с одной стороны, новый Президент говорит, что все дороги ведут в Россию. С другой, в Таможенный Союз Янукович Путину вступить не пообещал. Может рано паниковать тем, кто опасается ревизии европейского курса Украины? Может у Президента еще не сложилось четкое видение внешней политики? У Януковича есть видение внешней политики. И это вытекает не только из его отдельных высказываний или имеющегося желания сделать внешнюю политику инструментом укрепления и сохранения собственной власти. Об этом свидетельствуют факты. В коалиционном соглашении, на основании которого создано правительство Азарова, нет ни одного упоминания о Европейском Союзе, термин европейская интеграция вообще не употребляется. Вместо этого речь идет об «экономической интеграции на постсоветском пространстве». Правда, пару раз вспоминаются «европейские стандарты», но, понятно, что нельзя внедрить европейские стандарты, если не опираться на европейские ценности. И когда Янукович заявляет, что Украина “готова к европейской интеграции настолько, насколько к этому готова Европа», то в этом есть ключевая стратегическая ошибка. Ошибка и Януковича, и тех, кто от его имени будет формировать внешнеполитический курс. Вице-премьер Семиноженко тут же заявил, что в Европе нас никто не ждет. Мы это слышали многократно во времена Кучмы. Это служило подтекстом и оправданием альтернативного курса. В новом правительстве нет должности вице-премьер-министра по европейской интеграции. Можно сказать, что Азаров взял на себя ответственность. Но кто бы не взял ответственность, ключевыми являются изменения в механизмах координации, которые уже сейчас являются очевидными. Ликвидирован правительственный комитет по вопросам европейской интеграции...

В чем заключалась его функция?

Это значит, что для проектов постановлений, распоряжений Кабмина, а также проектов законов и изменений к законам исчезает фильтр, который анализирует их на соответствие нормам европейского права, и, фактически, определяет основной цивилизационный стержень нормотворчества на уровне Кабинета министров. Под лозунгом реорганизации Секретариата Кабмина фактически хотят расформировать Координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции, которое было создано во времена правительства Тимошенко. Его основная функция заключалась в обеспечении горизонтальной координации. Такой интеграции раньше никогда не было в независимой Украине. Эта структура существовала во всех странах, которые были кандидатами в ЕС. Это очередной пример несоответствия между риторикой Януковича в Брюсселе и его реальными шагами. И когда говорят, что мы, возможно, присоединимся к Таможенному союзу, но по форме 3 плюс 1, то игнорируют очевидный факт: продвижение Украины к Таможенному союзу подводит красную черту на пути к углубленной зоне свободной торговли с ЕС, которая является реальной экономической интеграцией Украины в ЕС.

Анализируя разрыв между риторикой и конкретными шагами, можно привести такой пример. Янукович заявил о своем приоритете – борьбе с коррупцией. Он даже возглавил комитет борьбы с коррупцией . (Наверное, помня известное высказывание, что если коррупцию нельзя преодолеть, то нужно ее возглавить). Но как соотносится задекларированная борьба с коррупцией с тем, что президент подписал закон об отсрочке на год введения в действие пакета законов о борьбе с коррупцией, который поддерживают европейские эксперты и эксперты международных финансовых организаций, поддерживает Совет Европы? Или то, что пропрезидентское большинство в парламенте торпедировало на этой неделе Закон относительно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма?

Посмотрите на сформированное правительство, которое уже называют «Парк Юрского периода-2» Правительство по количеству или не крупнейшее в Европе. При этом в нем нет ни одной женщины. По-видимому, они так испугались Юлии Тимошенко, что решили женщин в правительстве не иметь вообще. На одном из предыдущих саммитов ЕНП перед формированием Еврокомиссии Жозе Мануель Баррозу обратился к присутствующим руководителям стран (потому что именно они номинируют кандидатов в еврокомиссары) подать больше кандидатур-женщин. При формировании украинского правительства этим пренебрегают и демонстрируют это даже на уровне унизительной риторики. Я не думаю, что с этим согласятся немцы, которые избрали своим канцлером Меркель, или в Финляндии или Литве – где Президенты - женщины, или в других европейских странах – где в правительствах присутствуют многие женщины. Хотел бы я посмотреть, что сказала бы (или сделала бы?) Азарову, который считает, что женщины не способны проводить реформы и занимать высокие политические должности, «Железная Леди» Маргарет Тетчер...

ПРИЗЫВ ЯНУКОВИЧА ОТНОСИТЕЛЬНО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО КАК ЖЕЛАНИЕ «ДЕРЕВНИ НОВЫЕ ВАСЮКИ» СФОРМИРОВАТЬ СВОЙ ВОЕННЫЙ АЛЬЯНС Новый Президент пообещал, что будет формировать закон о принципах внешней и внутренней политики. Для этого он вызывал министра Константина Грищенко. Знаете ли вы, над чем там работают и какие задания поставлены новому министру? Задание, которое поставил Президент министру внешних дел, – предложить новый закон об основах внешней политики. Ключевым в данном законе должен стать внеблоковый статус Украины. В условиях 21 века внеблоковый статус – это иллюзия, которая может дорого стоить. Потому что она реально заморозит Украину в вакууме безопасности. Внеблоковому государству всегда дороже обеспечивать собственную безопасность. Наиболее детальное на сегодня описание этой внеблоковости Янукович сделал во время выступления на торжественном собрании, посвященном 18-й годовщине Службы Безопасности Украины. Говоря о НАТО, Янукович сказал: сотрудничество – да, интеграция – нет. Если мы вспомним, что Служба Безопасности Украины, и вообще сектор безопасности, едва ли не больше всего нуждаются в десоветизации и модернизации, то именно место, где Янукович заявил об изменении курса, говорит о серьезности его намерений этот курс изменить. Президент Кучма в свое время, заканчивая свой срок, написал книгу “Украина - не Россия”. Сейчас, если события будут разворачиваться в таком направлении, Янукович вскоре напишет книгу “Украина - не Европа”.

Я считаю, что такие ключевые принципы, как неделимость безопасности, суверенное право каждой страны свободно выбирать союзы безопасности и недопустимость «зон влияния» должны уважаться всеми государствами, независимо от их размера и политической системы. Для Украины, особенно учитывая уроки глобального финансового кризиса, важно также намного глубже сотрудничать в вопросах торговли и инвестиций с новыми «полюсами роста» - Китаем, Индией, Бразилией.

А кто сейчас формирует понимание Януковича о месте Украины в мире: бизнес-соратники или какой-то карьерный дипломат, которого убедили, что так лучше, скажем, в последней стране пребывания? Я не знаю, кто и каким образом формирует его понимание. Но попытка действовать по принципу: цель оправдывает средства, закладывает фундаменты будущего стратегического поражения Украины. Нельзя ставя целью стабилизацию, достигать этой стабилизации неконституционным способом. А как же тогда быть с принципом верховенства права, уважение к которому является одной из ключевых в системе европейских ценностей? Как можно ставить целью дешевый газ и достигать этого непрозрачным способом, путем создания угроз энергетической безопасности? Как можно ставить целью борьбу с коррупцией и возвращать на ключевые должности таких людей, как Юрий Бойко, который стоял у истоков РосУкрЭнерго и людей олигарха Фирташа?! Ну нельзя так действовать, если вы настроены на Европу. Я вижу в этих назначениях намерения относительно интеграции на постсоветском пространстве. А если это так, то можно забыть о модернизации.

Недавно Виктор Янукович предложил сделать Киев местом подписания договора между США и Россией. Как, По-вашему, было воспринято это предложение? Как вообще персону Януковича воспринимают за океаном?

Это была попытка импровизации, которая закономерно провалилась. Когда Рейган с Горбачевым договаривались о разоружении во времена Холодной войны, то избрали Рейкьявик. Церемония подписания нового договора по контролю над стратегическими вооружениями состоится в апреле в Праге. Именно там год назад Обaма сделал заявление о нераспространении ядерного оружия и необходимости нового соглашения с Россией.

Поспешная же инициатива Януковича – это была попытка импровизации, которая закономерно провалилась. Я расцениваю ее как банальную попытку «надувать щеки». Равно как и призыв Януковича предложить «собственную украинскую инициативу относительно формирования архитектуры безопасности в Европе». Это напоминает инициативу “села Новые Васюки сформировать свой военный альянс”. Чтобы предлагать какую-то глубокую инициативу, которая имеет шансы на успех, нужно иметь солидную репутацию, вес и авторитет. Янукович не имеет ни первого, ни второго, ни третьего.

12-13 апреля Виктор Янукович на ядерном саммите планирует встретиться с Бараком Обамой. Говорили, что он хочет к этой встрече решить вопрос “конституционности” своего большинства, получив решение КС. По-вашему, что американского президента будет интересовать больше: украинская ядерная стратегия или конституционность большинства нового президента? Я нигде не видел подтверждения, что существуют договоренности о такой двусторонней встрече. Знаю, что у президента Обамы распланировано время для шести двусторонних встреч, среди них нет встречи с Януковичем. На этом саммите будут присутствовать около пятидесяти руководителей других государств. На сегодня маловероятно, что такая встреча состоится. Относительно ожиданий от Украины в рамках саммита, то американскую администрацию в первую очередь будет интересовать вопрос высокообогащаемого урана.

МНОГОВЕКТОРНАЯ ПОЛИТИКА ДОИТЬ ДВУХ КОРОВ КОНСЕРВИРУЕТ СТРАНУ И ДЕЛАЕТ ЕЕ ЗАВИСИМОЙ Конечно, я не люблю слово “многовекторность”, но порой вспоминая, как вела себя лидер БЮТ, пытаясь не конфликтовать с Москвой, заглаживая какие-то свои западные шаги, думаешь: может, это судьба Украины балансировать между Россией и Западом? Может, нет выхода, пока мы слабы? Я не соглашаюсь. Реальная многовекторная политика Кучмы была попыткой политики доения двух коров (России и Запада). С практически-хуторянской тактической точки зрения это выглядит якобы неплохо, но стратегически – это консервирует Украину и делает ее зависимой от того «дадут молока или не дадут молока». Понимание иерархии приоритетов во внешней политике является ключевым. И эта иерархия приоритетов должна выстраиваться на соответствующей системе национальных интересов. Что сделает Украину современной? Где источник модернизации? Где лучшие технологии? Где лучший уровень жизни? Где высшие стандарты жизни? В Евросоюзе. Но для того, чтобы стать членом ЕС, нужно имплементировать европейские ценности во внутреннюю политику. И потому с точки зрения лидера оппозиции Юлии Тимошенко определяющим приоритетом является именно европейская интеграция. Противоречит ли это хорошим отношениям с РФ? Нет, не противоречит. Ошибку делали те, кто хотел интегрировать Украину в ЕС, делая из Украины антироссийскую платформу. Это грубый стратегический просчет, который навредил и европейской интеграции и отношениям Украины с РФ.

Но иерархия приоритетов должна быть не на словах. На словах она присутствует и у Януковича.. На практике не может быть двух интеграций, «Боливар не вынесет двоих».

Выстроить прозрачные и предполагаемые, стабильные отношения с Россией важно и необходимо, как бы тяжело это иногда не было. И в первую очередь это касалось энергетического сектора. В Европе я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил о новых газовых контрактах от января 2009 года, как плохих для Украины, России и ЕС. Напротив, воздают должное и Тимошенко, и Путину за достигнутый компромисс. Об этом в очередной раз на прошлой неделе напомнил мне во время нашего разговора Президент Еврокомиссии Баррозу. А кто же говорит о будто-бы «невыгодных и дискриминационых» газовых контрактах? По странному совпадению Ющенко и Янукович. Не потому ли, что РосУкрЭнерго было создано, когда премьер-министром был Янукович, а монополию на транзит газа через Украину РосУкрЭнерго получила во время, когда Президентом был Ющенко?

В Стокгольме в мае должно слушаться дело о взыскании с НАК Нефтегаз 8 миллиардов долларов в интересах РосУкрЭнерго. Нюанс заключается в том, что ответчиком по делу является НАК, которым руководит сейчас компаньон и товарищ истца (Фирташа). Европе будет заметно, если пройдут кадровые изменения в юридическом сопровождении, если НАКу придется выложить деньги? Есть латинская пословица: рука руку моет. В данном случае очевиден конфликт интересов. Очевидной является ситуация вокруг шельфа Черного моря. Более того, я бы обратил внимание на еще один, несовместимый с евростандартами, конфликт интересов. Не может в европейской стране быть такой ситуации, когда Службу безопасности страны возглавляет человек, который имеет несколько вопиющих конфликтов интересов. На это обратил внимание и профильный комитет парламента, который высказался против назначения Хорошковского на эту должность. Когда Янукович, выступая на сборах СБУ, говорит, что главные угрозы имеют внутреннюю природу, тут я с ним соглашаюсь. Одна из таких угроз – его кадровая политика... Более того, я хочу обратить внимание на первые признаки отсутствия равного и надлежащего доступа к электронным СМИ, в частности, к телевидению и видимые даже невооруженным глазом манипуляции и дисбалансы в новостийных блоках. . Это еще не свертывание демократии, но это – большой шаг назад. За этим пристально наблюдают и в ЕС, и в Совете Европы.

Когда-то, после первой газовой войны, Юлия Тимошенко говорила, что она, даже будучи в оппозиции, из своих источников будет иметь все документы, которые подписываются в газовой сфере. Сейчас, как свидетельствует стенограмма пресс-конференции двух премьеров, в недрах российских ведомств находится двенадцать проектов новых соглашений. Двенадцать украинских предложений в обмен на дешевый газ. Вы имеете какое-то представление об этих проектах контрактов? Доступ к информации должен быть обеспечен для парламентариев и оппозиции.

Следующие полтора месяца будут критическими с точки зрения того, что можно будет сделать относительно пересмотра контрактов. Мы поймем, что будет пакет, который могут предложить в обмен на так называемый дешевый газ. В современном мире дешевого газа не бывает. Потому что вы взамен должны дать что-то такое, что может навредить национальным интересам. Оппозиция будет пристально следить за тем, чтобы этого не произошло. Пока еще преждевременно говорить о деталях, но даже заявленные параметры не могут не тревожить. Вы в начале спрашивали о впечатлении от общения с нашими партнерами в Брюсселе. Когда-то Янукович рассказал, о чем шла речь на его встречах в Брюсселе... Я по итогам своих встреч, следуя правилу “Чатем хаус” не называть своих визави, скажу, что одно из высших должностных лиц ЕС, когда я спросил о его впечатлении от Януковича, привело слова из песни Кени Прайса. По-английской это звучит так “Just because I tell you, There’s nobody like you, That don’t mean, it’s true”. В переводе: Лишь потому, что я говорю тебе, что ты не похож не на кого, это не значит, что это правда. Мой собеседник дал понять, что они хорошо понимают, чего можно ожидать от Януковича. Первый визит всегда происходит на фоне взаимных любезностей с соблюдением политического этикета. Но старое правило: читайте по губам. Я сказал это, ты сказал это, мы знаем теперь, что проверять, что ожидать. Пройдет немного времени и этот набор противоречий и отходов от задекларированных позиций может набрать критическую массу. Жаль, что таким образом в соглашении “стабилизации а-ля Янукович» может быть принесено в жертву очередное окно возможностей для Украины. Это касается и экономической интеграции, и к сожалению, перспективы введения безвизового режима. Другой собеседник (высокопоставленное должностное лицо ЕС) говорил, что у него создалось впечатление, что господин Янукович не понимает, о чем говорит.

Я все же надеюсь, что новой власти не удастся имплементировать концепцию моста. Те, кто почувствовал вкус свободы, вкус свободных СМИ и публичной дискуссии, вкус открытого общества и европейского будущего Украины, не дадут изменить курс.

Разговаривала Лана Самохвалова