Соболев намерен мозолить глаза Азарову на Кабмине

Глава оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что у него есть намерение и желание встречаться с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ во время заседаний Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Это возможно в рамках присутствия представителей оппозиционного правительства на заседаниях действующего правительства. Мы хотим воспользоваться этим нашим правом, которое предоставлено законом о Регламенте Верховной Рады», - сказал С.СОБОЛЕВ, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он в ближайшее время встретиться с премьер-министром.

С.СОБОЛЕВ также сообщил, что, в соответствии с законодательно определенными правами оппозиции, оппозиционное правительство направило в Кабинет министров четыре письма с требованиями получать информацию по следующим вопросам: относительно заседаний Кабмина и материалов, которые к ним готовятся; относительно правительственных решений, которые находятся на экспертизе в Министерстве юстиции; относительно всех принятых решений правительства; а также относительно будущих таких решений.