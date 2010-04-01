От СБУ требуют заняться Семиноженко

Член политсовета партии „За Украину!” Иван СТОЙКО направил в СБУ, Генеральную прокуратуру и Кабинет министров депутатские запросы относительно антиконституционных и антигосударственных призывов вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО по поводу создания союза с Россией и Беларусью, сообщили УНИАН в партии “За Украину!”.

В своих запросах И.СТОЙКО обращает внимание на то, что „эти заявления содержат в себе антиконституционные призывы, которые приведут к нарушению суверенности, территориальной целостности и демократического строя в государстве. Это курс на раскол Украины, на уничтожение независимости нашего государства, его европейского выбора”.

Член депутатской группы „За Украину!” требует от СБУ принять меры в отношении действий В.СЕМИНОЖЕНКО, направленных на свержение существующего конституционного строя государства, и не допустить подобных призывов в будущем. От Генеральной прокуратуры И.СТОЙКО требует принять меры прокурорского реагирования на антиконституционные и антигосударственные заявления вице-премьера.

Также И.СТОЙКО направил отдельный депутатский запрос к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с требованием отстранить В.СЕМИНОЖЕНКО от исполнения обязанностей вице-премьер-министра на время проведения Генпрокуратурой и СБУ расследований по поводу его антиконституционных призывов.