Тимошенко увидела, что Янукович и ВР готовят «бульон» для коррупции

На следующей пленарной неделе парламентская оппозиция будет инициировать отмену закона о перенесении с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года вступления в действие антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявила глава Координационного совета объединенной парламентской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон об отсрочке на год введения в действие пакета антикоррупционных законов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она удивлена тем, что Президент, который объявил борьбу с коррупцией, стал инициатором перенесения вступления в действие этих законов.

«По сути дела, он консолидировал коррупцию», - сказала она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня Верховная Рада отказалась внести изменения в закон, касающийся борьбы с отмыванием средств.

«Это все говорит о том, что создается «бульон» для последующей коррупции, и это значит, что оппозиция должна сегодня сделать несколько шагов», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оппозиция в ВР должна инициировать отмену отсрочки введения в действие пакета антикоррупционных законов и требовать поставить на повторное рассмотрение изменения к закону о предотвращении отмывания грязных средств.

«Если мы этого не сделаем, Украина в ближайшее время окажется в списке FATF», - считает она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения к законам относительно предотвращения и противодействия коррупции 10 марта.

Этими изменениями с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года перенесено введение в действие антикоррупционных законов: «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятых Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года.

29 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции».

Сегодня, 31 марта, Верховная Рада Украины отказалась принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма.